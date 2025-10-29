Honda презентовала недорогие электромобили с нестандартным дизайном (видео)

Honda готовит два недорогих электрокара. Компактный электрокроссовер Honda 0 α и бюджетный хэтчбек Super-N выйдут на рынок в ближайшие годы.

Новые Honda 0 α и Super-N представили на автосалоне Japan Mobility Show. О них рассказали на официальном сайте японского автопроизводителя.

Электрокроссовер Honda 0 α

Кроссовер является третьей моделью из новой электрической линейки Honda 0. Он выйдет на рынок в 2027 году.

Запас хода Honda 0 превысит 480 км Фото: Honda

Электрокроссовер является младшим братом модели Honda 0 SUV и повторяет ее рубленый дизайн с длинным капотом и толстыми задними стойками крыши. Оригинально смотрятся тоненькие диодные фары и фонари.

Электромобиль Honda 0 α получит сверхтонкую батарею, которая обеспечит запас хода более 480 км. Также авто будет поддерживать быструю зарядку.

Важно

Выпускали полтора года: Honda снимает с конвейера первый премиальный электрокроссовер (фото)

Новая Honda Super-N

Миниатюрный 3,4-метровый электромобиль Honda Super-N — спортивный вариант бюджетной модели N-One, которая недавно вышла на рынок. Его начнут продавать с 2026 года.

Відео дня

Новая Honda Super-N отличается от стандартной модели обвесом, расширенными крыльями, спойлером на крыше и особыми литыми дисками. В салоне установлены спортивные сиденья, а отделку разбавили синими и серыми вставками.

Honda Super-N получила обвес и расширенные крылья

Характеристики Honda Super-N пока не раскрывают, но отмечают, что электрокар сможет имитировать звук бензинового двигателя и переключения передач.

Между прочим, на автошоу в Токио дебютировала и новая Toyota Corolla 2026.

Также Фокус писал о новом компактном электрокаре BYD за $17 000.