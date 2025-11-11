Первый электромотоцикл Honda показали на публике (фото)

На выставке EICMA-2025 в Милане дебютировала новая Honda WN7. Первый серийный электромотоцикл японского бренда отличается брутальным дизайном и имеет нетипичную конструкцию без рамы.

Новая Honda WN7 поступит в производство в Японии с 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте японского производителя.

Электрический мотоцикл Honda является серийной версией прошлогоднего концепта EV Fun. В его индексе буква "W" — это Wind ("ветер"): это является отсылкой к слогану Honda Be the Wind ("Будь ветром"). Буква "N" указывает на то, что это байк класса Naked, а цифра 7 — это класс мощности мотоцикла.

Запас хода электромотоцикла составляет 140 км Фото: Honda

Электробайк Honda WN7 отличается агрессивным граненым дизайном с тоненькой диодной фарой. Комплектация включает 5-дюймовую цифровую панель приборов и систему подключения смартфона Honda RoadSync.

Відео дня

Важно

Honda презентовала недорогие электромобили с нестандартным дизайном (видео)

У Honda WN7 нестандартная конструкция, ведь мотоцикл не имеет рамы. Зато батарея является частью силового каркаса кузова. Масса байка — 217 кг.

Емкость батареи составляет 9,3 кВт∙ч, что обеспечивает запас хода 140 км в смешанном цикле. Быстрая зарядка на 80% занимает 30 минут, а полная медленная — 2,5 часа.

Honda WN7 не имеет рамы Фото: Electrek

Электромотор развивает 67 л. с. (50 кВт), то есть новый электробайк Honda WN7 является аналогом 600-кубовых бензиновых мотоциклов. А вот крутящий момент составляет 100 Н∙м — на уровне 1000-кубовых байков. Конечно же, есть и рекуперативное торможение.

Кстати, на выставке EICMA представили и дешевый электробайк Peugeot 103.

Также Фокус рассказывал об эксклюзивном мотоцикле Brabus.