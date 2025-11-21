Цена $3500 и запас хода 160 км: представлен самый дешевый Rivian (фото)

Rivian открывает новое для себя направление деятельности — производство электробайков. Первая двухколесная модель TM-B отличается повышенной проходимостью и имеет запас хода до 160 км.

Новый Rivian TM-B поступает в продажу с весны 2026 года по цене от 3500 до 4500 долларов, то есть является самой доступной моделью американской марки. Об этом сообщает сайт Rideapart.

Запас хода Rivian TM-B достигает 160 км Фото: Rivian

Электровелосипед Rivian TM-B создан совместно с компанией ALSO. Как и электромобили Rivian, он приспособлен для бездорожья. У него выскопрофильные шины, прочная рама и мощные воздушные амортизаторы спереди и сзади.

Комплектация включает цифровой щиток приборов и доступ в интернет, а за доплату доступны внедорожная резина, багажник и другие аксессуары.

Для электробайка можно заказать внедорожные шины Фото: Rivian

Электробайк Rivian TM-B имеет мотор с немалым (180 Н∙м) крутящим моментом. В чисто электрическом режиме его максимальная скорость ограничена на 32 км/ч, но если помочь педалями, то можно разогнаться до 45 км/ч. За замедление отвечают дисковые тормоза.

Комплектация включает цифровой щиток приборов Фото: Rivian

Новый Rivian TM-B в базовой версии имеет батарею на 538 Вт∙ч и запас хода 96 км. Более дорогие варианты Performance и Launch Edition получили большую батарею емкостью 808 Вт∙ч, поэтому способны проехать 160 км без подзарядки.

