Запас ходу — 600 км: в Естонії випустили перший електробайк із твердотілою батареєю (фото)

Естонський стартап Verge випустив нову версію свого електробайка TS Pro. Його вперше у світі оснастили інноваційною твердотілою батареєю, яка забезпечує рекордні 600 км запасу ходу.

Новий Verge TS Pro та його батарею демонструватимуть 6-9 січня на шоу CES 2026 у Лас-Вегасі. Подробиці електричного мотоцикла розкрили на сайті Verge Motorcycles.

Твердотіла батарея Verge TS Pro — розробка американської компанії Donut Lab. Її ємність становить 33,3 кВт∙год, а густина енергії – 400 Вт∙год на кг. Запас ходу електромотоцикла становить приблизно 600 км.

Запас ходу Verge TS Pro сягне 600 км

Інноваційна батарея підтримує швидку зарядку (потужністю 200 кВт) за 10 хвилин та здатна витримати 100 000 циклів зарядки-розрядки. До того ж, вона не боїться морозів чи перегріву.

Електромотор Verge TS Pro на 138 к. с. залишився без змін. Із них розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість електричного мотоцикла обмежена на позначці 200 км/год.

Зовні електробайк Verge TS Pro з твердотілою батареєю нічим не відрізняється від стандартної моделі. Він оснащений гальмами Brembo, а в конструкції його обтікачів використано карбон.

Verge TS Pro стартує до сотні за 3,5 с

Електричний мотоцикл Verge TS Pro з інноваційною батареєю від Donut Lab почнуть випускати в першому кварталі нинішнього року. Ціна електробайка поки не відома, але дешевим він не буде, адже навіть стандартна версія моделі коштує 30 000 євро.

