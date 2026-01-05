Запас ходу — 600 км: в Естонії випустили перший електробайк із твердотілою батареєю (фото)
Естонський стартап Verge випустив нову версію свого електробайка TS Pro. Його вперше у світі оснастили інноваційною твердотілою батареєю, яка забезпечує рекордні 600 км запасу ходу.
Новий Verge TS Pro та його батарею демонструватимуть 6-9 січня на шоу CES 2026 у Лас-Вегасі. Подробиці електричного мотоцикла розкрили на сайті Verge Motorcycles.
Твердотіла батарея Verge TS Pro — розробка американської компанії Donut Lab. Її ємність становить 33,3 кВт∙год, а густина енергії – 400 Вт∙год на кг. Запас ходу електромотоцикла становить приблизно 600 км.
Інноваційна батарея підтримує швидку зарядку (потужністю 200 кВт) за 10 хвилин та здатна витримати 100 000 циклів зарядки-розрядки. До того ж, вона не боїться морозів чи перегріву.
Електромотор Verge TS Pro на 138 к. с. залишився без змін. Із них розгін до 100 км/год займає 3,5 с, а максимальна швидкість електричного мотоцикла обмежена на позначці 200 км/год.
Зовні електробайк Verge TS Pro з твердотілою батареєю нічим не відрізняється від стандартної моделі. Він оснащений гальмами Brembo, а в конструкції його обтікачів використано карбон.
Електричний мотоцикл Verge TS Pro з інноваційною батареєю від Donut Lab почнуть випускати в першому кварталі нинішнього року. Ціна електробайка поки не відома, але дешевим він не буде, адже навіть стандартна версія моделі коштує 30 000 євро.
