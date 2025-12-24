23 роки був найшвидшим у світі: в інтернеті показали унікальний мотоцикл 1907 року (відео)

Мотоцикл Curtiss оснащений двигуном V8 повітряного охолодження і розігнався до 219 км/год. Його рекорд швидкості не могли побити 23 роки.

Відомий комік та автоколекціонер Джей Лено познайомився з унікальним мотоциклом Curtiss 1907 року, який встановив світовий рекорд швидкості. Про нетиповий байк він розповів у своїй передачі Jay Leno's Garage.

Найшвидший мотоцикл початку ХХ сторіччя є творінням піонера авіації Глена Кертісса, який також захоплювався автомобілями та мототехнікою. Байк створили спеціально, аби встановити світовий рекорд швидкості.

Гленн Кертісс розвинув на мотоциклі 219,35 км/год

Мотоцикл Curtiss має дуже нестандартну конструкцію. Аби розвинути рекордну швидкість, його оснастили великим 4,4-літровим V8 повітряного охолодження потужністю 40 сил. Через це байк вийшов довгим (2,4 м), а сидіння зсунуто назад. Утім, мотоцикл легкий — 125 кг. Примітно, що він не має коробки передач.

Байк оснащений 4,4-літровим V8 повітряного охолодження

24 грудня 1907 року на пляжі Ормонд у Флориді Глен Кертісс розігнав свій байк до 219,35 км/год. На той час це був найшвидший сухопутний транспортний засіб, адже лише в 1911 році автомобіль Benz зміг перевершити це досягнення. А от серед мотоциклів рекорд швидкості Кертісса тримався аж до 1930 року.

