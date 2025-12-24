23 роки був найшвидшим у світі: в інтернеті показали унікальний мотоцикл 1907 року (відео)
Мотоцикл Curtiss оснащений двигуном V8 повітряного охолодження і розігнався до 219 км/год. Його рекорд швидкості не могли побити 23 роки.
Відомий комік та автоколекціонер Джей Лено познайомився з унікальним мотоциклом Curtiss 1907 року, який встановив світовий рекорд швидкості. Про нетиповий байк він розповів у своїй передачі Jay Leno's Garage.
Найшвидший мотоцикл початку ХХ сторіччя є творінням піонера авіації Глена Кертісса, який також захоплювався автомобілями та мототехнікою. Байк створили спеціально, аби встановити світовий рекорд швидкості.Важливо
Мотоцикл Curtiss має дуже нестандартну конструкцію. Аби розвинути рекордну швидкість, його оснастили великим 4,4-літровим V8 повітряного охолодження потужністю 40 сил. Через це байк вийшов довгим (2,4 м), а сидіння зсунуто назад. Утім, мотоцикл легкий — 125 кг. Примітно, що він не має коробки передач.
24 грудня 1907 року на пляжі Ормонд у Флориді Глен Кертісс розігнав свій байк до 219,35 км/год. На той час це був найшвидший сухопутний транспортний засіб, адже лише в 1911 році автомобіль Benz зміг перевершити це досягнення. А от серед мотоциклів рекорд швидкості Кертісса тримався аж до 1930 року.
