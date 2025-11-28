Honda створила унікальний мотоцикл з повним приводом (фото, відео)
Honda показала інноваційний мотоцикл EV Outlier. Футуристична модель показує, якими будуть електробайки 2030-х років.
Нова Honda EV Outlier є концептом, проте низка її рішень цілком можуть з’явитися на серійних мотоциклах ближче до наступного десятиріччя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.
Електричний мотоцикл Honda EV Outlier вирізняється футуристичним клиноподібним дизайном з великим прозорим обтікачем попереду. Сидіння розташоване нетипово низько та доповнене спинкою із боковою підтримкою, до якої кріпиться тоненький діодний ліхтар.
Електробайк Honda отримав одразу два дисплеї. Верхній екран на кермі виконує роль цифрової панелі приладів, а нижній тачскрін призначений для навігації та зміни режимів їзди. Замість дзеркал встановили камери.
Однак найцікавішою є силова установка концепту. Електромотоцикл Honda EV Outlier оснащений двома моторами – по одному на колесо.
Отже, за замовчуванням він є повнопривідним, хоча за потреби один із моторів можна відімкнути. Повний привід покликаний забезпечити кращі стабільність та зчеплення з дорогою, особливо на мокрому асфальті.
До речі, нещодавно презентували і перший серійний електробайк Honda.
