Honda створила унікальний мотоцикл з повним приводом (фото, відео)

Honda показала інноваційний мотоцикл EV Outlier. Футуристична модель показує, якими будуть електробайки 2030-х років.

Нова Honda EV Outlier є концептом, проте низка її рішень цілком можуть з’явитися на серійних мотоциклах ближче до наступного десятиріччя. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Електричний мотоцикл Honda EV Outlier вирізняється футуристичним клиноподібним дизайном з великим прозорим обтікачем попереду. Сидіння розташоване нетипово низько та доповнене спинкою із боковою підтримкою, до якої кріпиться тоненький діодний ліхтар.

Електробайк оснащений двома моторами і повним приводом Фото: Honda

Електробайк Honda отримав одразу два дисплеї. Верхній екран на кермі виконує роль цифрової панелі приладів, а нижній тачскрін призначений для навігації та зміни режимів їзди. Замість дзеркал встановили камери.

Однак найцікавішою є силова установка концепту. Електромотоцикл Honda EV Outlier оснащений двома моторами – по одному на колесо.

Електробайк оснастили одразу двома дисплеями Фото: Honda

Отже, за замовчуванням він є повнопривідним, хоча за потреби один із моторів можна відімкнути. Повний привід покликаний забезпечити кращі стабільність та зчеплення з дорогою, особливо на мокрому асфальті.

