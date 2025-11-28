Honda создала уникальный мотоцикл с полным приводом (фото, видео)

Honda показала инновационный мотоцикл EV Outlier. Футуристическая модель показывает, какими будут электробайки 2030-х годов.

Новая Honda EV Outlier является концептом, однако ряд ее решений вполне могут появиться на серийных мотоциклах ближе к следующему десятилетию. Об этом сообщает сайт Autoevolution.

Электрический мотоцикл Honda EV Outlier отличается футуристическим клиновидным дизайном с большим прозрачным обтекателем впереди. Сиденье расположено нетипично низко и дополнено спинкой с боковой поддержкой, к которой крепится тоненький диодный фонарь.

Электробайк оснащен двумя моторами и полным приводом Фото: Honda

Электробайк Honda получил сразу два дисплея. Верхний экран на руле выполняет роль цифровой панели приборов, а нижний тачскрин предназначен для навигации и смены режимов езды. Вместо зеркал установили камеры.

Однако самой интересной является силовая установка концепта. Электромотоцикл Honda EV Outlier оснащен двумя моторами — по одному на колесо.

Электробайк оснастили сразу двумя дисплеями Фото: Honda

Таким образом, по умолчанию он является полноприводным, хотя при необходимости один из моторов можно отключить. Полный привод призван обеспечить лучшие стабильность и сцепление с дорогой, особенно на мокром асфальте.

