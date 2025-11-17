Соитиро Хонда — история успеха сына кузнеца, создавшего японского автогиганта

В этот день, 17 ноября 1906 года, родился Соитиро Хонда. Выходец из небогатой семьи с нуля создал одного из крупнейших производителей автомобилей и мотоциклов в мире. Фокус рассказывает историю успеха сына кузнеца, который создал японского автогиганта.

Соитиро Хонда родился в небольшом селе в семье кузнеца и с ранних лет начал помогать отцу ремонтировать велосипеды. Однажды парень увидел первый в деревне автомобиль и был поражен. Позже Хонда признавался, что запах масла был как духи для него. Соичиро увлекся автомобилями и в возрасте 15 лет уехал в Токио, где устроился механиком.

Соитиро Хонда Фото: Honda

Получив необходимый опыт, Соитиро Хонда начал разрабатывать спортивные авто и даже попытался принять участие в гонках. Однако, в 1936 году первое же соревнование на Ford, который Хонда оснастил турбонаддувом, закончилось серьезной аварией.

Японец понял, что его призвание — инженерия и пошел учиться в университет. Параллельно в 1937 Соитиро Хонда основал предприятие по производству поршневых колец и даже стал поставщиком Toyota. Но Вторая мировая война перечеркнула все его планы: завод разрушили сначала бомбардировщики союзников, а впоследствии — и сильное землетрясение.

Honda Dream 1949 года — первый мотоцикл марки Фото: Honda

В 1946 году Хонде пришлось начинать с нуля, однако он не опустил руки, ведь считал, что успех это 1% работы и 99% неудач. У него собралась неплохая команда специалистов, которые ранее работали в авиационной промышленности и остались без работы после войны. Вместе они основали Институт технических исследований Honda и начали выпуск мопедов Type A. По сути это были обычные велосипеды с 50-кубовыми моторами, снятыми с генераторов для военных радиостанций.

Мотоциклы Honda быстро добились успехов в гонках

А 28 сентября 1948 года зарегистрировали Honda Motor Company — именно с этой даты начинает отсчет история Honda. Уже через год появился первый мотоцикл Honda Dream с 98-кубовым двигателем мощностью 3 л. с.

Недорогие мотоциклы Honda очень быстро зарекомендовали себя и всего за 10 лет молодая японская компания стала крупнейшим производителем байков в мире. Ежемесячно их выпускали по 100 тысяч.

Четырехколесный первенец Honda T360 1963 года Фото: Honda

Многочисленные победы в мотогонках стали лучшей рекламой для Honda и позволили закрепиться на рынках Европы и США. Вскоре ассортимент продукции расширили — начали производство генераторов и лодочных моторов.

Соитиро Хонда очень хотел перейти к выпуску авто, однако сначала не решался — ждал, пока компания станет на ноги. Дебютным стал компактный грузовик Honda T360 1963 года. 350-кубовый мотоциклетный двигатель на 30 л. с. разгонял его до 100 км/ч. Интересно, что изначально все авто красили только в голубой цвет.

Родстер Honda S500 1963 года Фото: Honda

Почти сразу за ней последовала имиджевая модель — стильный родстер Honda S500. Двухместное авто длиной всего 3,3 м прекрасно управлялось, а 500-кубовый двигатель развивал 44 л. с. при высоких 8000 об/мин и разгонял его до 130 км/ч. Уже через год выпустили 600-кубовый 58-сильный вариант Honda S600, а в 1966-м дебютировала 70-сильная Honda S800, которую предложили и в кузове купе.

Болид Honda RA272 принес первую победу в "Формуле-1" Фото: Honda

Параллельно Соитиро Хонда занимался своим любимым делом — гонками. Причем, команда Honda сразу заявила о себе на самом высоком уровне — в "Формуле-1". Болид Honda RA271 дебютировал на Гран при Германии 1964 года и удивил всех высокооборотным 1,5-литровым V12 на 230 сил. Год спустя Ричи Гинтер на усовершенствованной Honda RA272 принес японской марке дебютную победу в Гран-при Мексики.

Вслед за имиджевыми и гоночными автомобилями пошли и массовые модели. В частности, в 1967 году представили компактный Honda N360, а через два года дебютировал и первый седан Honda 1300.

Honda Civic 1972 года Фото: Honda

Но действительно знаковым стал хэтчбек Honda Civic, который дебютировал в 1972 году. Ее двигатели соответствовали новейшим строгим эконормам и были экономичными, что оказалось очень кстати во времена топливного кризиса. Малый вес (680 кг) и независимая подвеска всех колес обеспечивали отличную управляемость, а среди опций были кондиционер и полуавтоматическая КПП.

Первая Хонда Аккорд Фото: Honda

Компактная 3,5-метровая модель прославила автомобили Honda на весь мир и стала массовой. Соичиро Хонду начали называть японским Генри Фордом.

В 1973 году Соитиро Хонда покинул пост президента Honda Motor Company, однако остался на должности директора. Он присоединился к разработке знаковых моделей марки — Honda Accord, Prelude, CRX, Legend.

Айртон Сенна за рулем McLaren-Honda трижды становился чемпионом мира Фото: Honda

В 1982 году Honda первой из японских автопроизводителей открыла автомобильный завод США, а через три года заработало британское предприятие, нацеленное на европейский рынок.

К тому же, в 80-х автомобили Honda достигли наибольших успехов в автогонках. Японские 1,5-литровые турбомоторы на болидах "Формулы-1" развивали до 1200 л. с. и помогли получить пять чемпионских титулов подряд (1987-1991 гг.). Три из них выиграл легендарный Айртон Сенна.

Honda NSX стала лебединой песней Соичиро Хонды Фото: Bring a Trailer

Даже в пожилом возрасте Соитиро Хонда оставался активным. Он вернулся к любительским гонкам, летал на дельтаплане и воздушном шаре и даже получил лицензию пилота самолета. В 1989 году Хонду включили в Автомобильный зал славы.

Последней моделью, к созданию которой приобщился Соитиро Хонда, стал легендарный суперкар Honda NSX. Лебединая песня знаменитого конструктора стала настоящим шедевром: среднемоторное купе сразу назвали японским Ferrari. В его доводке принял участие Айртон Сенна и управляемость авто получилась фантастической.

Соитиро Хонда и Айртон Сенна Фото: Honda

Соитиро Хонда ушел из жизни 5 августа 1991 года — за несколько дней до Гран-при Венгрии в "Формуле-1". Айртон Сенна выиграл эту гонку за рулем McLaren-Honda и посвятил победу гениальному конструктору. Именно благодаря его таланту Honda сейчас стабильно входит в перечень крупнейших в мире производителей авто и мотоциклов.

