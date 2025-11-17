Соічіро Хонда — історія успіху сина коваля, який створив японського автогіганта
У цей день, 17 листопада 1906 року, народився Соічіро Хонда. Виходець із небагатої сім’ї з нуля створив одного з найбільших виробників автомобілів та мотоциклів у світі. Фокус розповідає історію успіху сина коваля, який створив японського автогіганта.
Соічіро Хонда народився у невеличкому селі в родині коваля і з ранніх років почав допомагати батькові ремонтувати велосипеди. Одного разу хлопець побачив перший у селі автомобіль і був вражений. Пізніше Хонда зізнавався, що запах мастила був як парфуми для нього. Соічіро захопився автомобілями і у віці 15 років поїхав до Токіо, де влаштувався механіком.
Отримавши необхідний досвід, Соічіро Хонда почав розробляти спортивні авто і навіть спробував узяти участь у перегонах. Одначе, у 1936 році перше ж змагання на Ford, який Хонда оснастив турбонаддувом, закінчилося серйозною аварією.
Японець зрозумів, що його покликання – інженерія і пішов навчати до університету. Паралельно в 1937 Соічіро Хонда заснував підприємство з виробництва поршневих кілець і навіть став постачальником Toyota. Але Друга світова війна перекреслила всі його плани: завод зруйнували спочатку бомбардувальники союзників, а згодом — і сильний землетрус.
У 1946 році Хонді довелося починати з нуля, проте він не опустив руки, адже вважав, що успіх це 1% роботи та 99% невдач. У нього зібралася непогана команда фахівців, які раніше працювали в авіаційній промисловості і залишилися без роботи після війни. Разом вони заснували Інститут технічних досліджень Honda та розпочали випуск мопедів Type A. По суті це були звичайні велосипеди з 50-кубовими моторами, знятими з генераторів для військових радіостанцій.
А 28 вересня 1948 року зареєстрували Honda Motor Company — саме з цієї дати починає відлік історія Honda. Уже за рік з’явився перший мотоцикл Honda Dream із 98-кубовим двигуном потужністю 3 к. с.Важливо
Недорогі мотоцикли Honda дуже швидко зарекомендували себе і всього за 10 років молода японська компанія стала найбільшим виробником байків у світі. Щомісяця їх випускали по 100 тисяч.
Численні перемоги у мотоперегонах стали найкращою рекламою для Honda і дозволили закріпитися на ринках Європи та США. Невдовзі асортимент продукції розширили – почали виробництво генераторів та моторів для човнів.
Соічіро Хонда дуже хотів перейти до випуску авто, проте спочатку не наважувався — чекав, поки компанія стане на ноги. Дебютною стала компактна вантажівка Honda T360 1963 року. 350-кубовий мотоциклетний двигун на 30 к. с. розганяв її до 100 км/год. Цікаво, що спочатку всі авто фарбували лише у блакитний колір.
Майже одразу за послідкувала іміджева модель – стильний родстер Honda S500. Двомісне авто завдовжки усього 3,3 м чудово керувалося, а 500-кубовий двигун розвивав 44 к. с. при високих 8000 об/хв та розганяв його до 130 км/год. Вже за рік випустили 600-кубовий 58-сильний варіант Honda S600, а в 1966-му дебютувала 70-сильна Honda S800, яку запропонували і в кузові купе.
Паралельно Соічіро Хонда займався своєю улюбленою справою – перегонами. Причому, команда Honda одразу заявила про себе на найвищому рівні – у "Формулі-1". Болід Honda RA271 дебютував на Гран при Німеччині 1964 року та здивував усіх високооборотним 1,5-літровим V12 на 230 сил. Рік потому Річі Гінтер на вдосконаленій Honda RA272 приніс японській марці дебютну перемогу в Гран-прі Мексики.
Слідом за іміджевими та гоночними автомобілями пішли й масові моделі. Зокрема, у 1967 році представили компактний Honda N360, а через два роки дебютував і перший седан Honda 1300.
Але справді знаковим став хетчбек Honda Civic, який дебютував у 1972 році. Її двигуни відповідали новітнім суворим еконормам і були економічними, що виявилося дуже доречним за часів паливної кризи. Мала вага (680 кг) та незалежна підвіска всіх коліс забезпечували відмінну керованість, а серед опцій були кондиціонер та напівавтоматична КПП.
Компактна 3,5-метрова модель прославила автомобілі Honda на весь світ і стала масовою. Соічіро Хонду почали називати японським Генрі Фордом.
У 1973 році Соічіро Хонда залишив посаду президента Honda Motor Company, проте залишився на посаді директора. Він долучився до розробки знакових моделей марки – Honda Accord, Prelude, CRX, Legend.
У 1982 році Honda першою з японських автовиробників відкрила автомобільний завод США, а через три роки запрацювало британське підприємство, націлене на європейський ринок.
До того ж, у 80-х автомобілі Honda досягли найбільших успіхів у автоперегонах. Японські 1,5-літрові турбомотори на болідах "Формули-1" розвивали до 1200 к. с. і допомогли здобути п'ять чемпіонських титулів поспіль (1987-1991 рр.). Три з них виграв легендарний Айртон Сенна.
Навіть у літньому віці Соічіро Хонда залишався активним. Він повернувся до любительських перегонів, літав на дельтаплані та повітряній кулі й навіть отримав ліцензію пілота літака. У 1989 році Хонду включили до Автомобільної зали слави.Важливо
Останньою моделлю, до створення якої долучився Соічіро Хонда, став легендарний суперкар Honda NSX. Лебедина пісня знаменитого конструктора стала справжнім шедевром: середньомоторне купе одразу назвали японським Ferrari. У його доводці взяв участь Айртон Сенна і керованість авто вийшла фантастичною.
Соічіро Хонда пішов із життя 5 серпня 1991 року — за кілька днів до Гран-прі Угорщини у "Формулі-1". Айртон Сенна виграв цю гонку за кермом McLaren-Honda та присвятив перемогу геніальному конструктору. Саме завдяки його таланту Honda зараз стабільно входить до переліку найбільших у світі виробників авто та мотоциклів.
Між іншим, нещодавно 85-річчя відсвяткував перший у світі позашляховик.
Також Фокус розповідав про нестандартні доступні електромобілі Honda.