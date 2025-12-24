23 года был самым быстрым в мире: в интернете показали уникальный мотоцикл 1907 года (видео)

Мотоцикл Curtiss оснащен двигателем V8 воздушного охлаждения и разогнался до 219 км/ч. Его рекорд скорости не могли побить 23 года.

Известный комик и автоколлекционер Джей Лено познакомился с уникальным мотоциклом Curtiss 1907 года, который установил мировой рекорд скорости. О нетипичном байке он рассказал в своей передаче Jay Leno's Garage.

Самый быстрый мотоцикл начала ХХ века является творением пионера авиации Глена Кертисса, который также увлекался автомобилями и мототехникой. Байк создали специально, чтобы установить мировой рекорд скорости.

Гленн Кертисс развил на мотоцикле 219,35 км/ч

Мотоцикл Curtiss имеет очень нестандартную конструкцию. Чтобы развить рекордную скорость, его оснастили большим 4,4-литровым V8 воздушного охлаждения мощностью 40 сил. Из-за этого байк получился длинным (2,4 м), а сиденье сдвинуто назад. Впрочем, мотоцикл легкий — 125 кг. Примечательно, что он не имеет коробки передач.

Байк оснащен 4,4-литровым V8 воздушного охлаждения

24 декабря 1907 года на пляже Ормонд во Флориде Глен Кертисс разогнал свой байк до 219,35 км/ч. В то время это было самое быстрое сухопутное транспортное средство, ведь только в 1911 году автомобиль Benz смог превзойти это достижение. А вот среди мотоциклов рекорд скорости Кертисса держался вплоть до 1930 года.

