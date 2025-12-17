Экономвариант: Harley-Davidson выпустил недорогой мотоцикл за $3000 (фото)

Представлен новый Harley-Davidson X440T. Одна из самых дешевых моделей в истории американской марки экономична и неплохо оснащена.

Мотоцикл Harley-Davidson X440T презентовали в Индии, ведь именно там будут выпускать модель. Ее цена стартует с 279 500 рупий ($3090). Подробности байка раскрыли на сайте Harley-Davidson.

Мотоцикл оснащен 440-кубовым 27-сильным двигателем Фото: Harley Davidson

Новый Harley-Davidson X440T — легкий классический мотоцикл. Его позиционируют, как младшего брата Harley-Davidson XR 1200, поэтому дизайн повторяет эту модель. По меркам Harley-Davidson, байк весит немного — всего 192 кг.

Важно

Дешевый мотоцикл Harley-Davidson не получил классический двигатель V-Twin. Вместо этого он оснащен 440-кубовым одноцилиндровым мотором воздушного охлаждения развивает 27 л.с. и 51,5 Н∙м. В паре с ним работает 6-ступенчатая механическая КПП. Средний расход топлива составляет 2,8 л на 100 км.

Доступная модель получила ABS и трекшн-контроль Фото: Harley Davidson

Хотя модель недорогая, она неплохо оснащена. У нее дисковые тормоза спереди и сзади с ABS, есть трекшн-контроль и специальный режим для дождя. Подвеска с усиленными двойными амортизаторами спереди и сзади настроена на комфортную езду и подготовлена к плохим дорогам.

Между прочим, в этом году дебютировал и самый дорогой Harley-Davidson стоимостью 110 000 долларов.

Также Фокус рассказывал об инновационном мотоцикле Honda с полным приводом.