Представлен самый оригинальный электроскутер современности в стиле IKEA (фото)

Электробайк Scoox Zero X7 отличается нестандартным дизайном

Китайский производитель электробайков Scoox представил новую модель Zero X7. Недорогой электроскутер отличается авангардным дизайном.

Новый Scoox Zero X7 поступит в продажу в Китае в начале 2026 года, а позже стартует его экспорт. Об этом сообщает сайт Rideapart.

Электроскутер способен развить 56 км/ч

Электроскутер Scoox Zero X7 обращает на себя внимание благодаря нестандартной внешности. Оригинальный рубленый дизайн выдержан в стилистике мебели из IKEA. К тому же, электробайк предлагают в яркой желто-черной или зелено-черной расцветке.

Китайский электроскутер Scoox Zero X7 получил руль и сиденье велосипедного типа, а также 7-дюймовый цветной дисплей. Комплектация включает сигнализацию, ABS и систему контроля сцепления.

Новый Scoox Zero X7 компактный (всего 1,85 м в длину) и легкий, поэтому небольшого электромотора Bosch мощностью 4 л. с. (3 кВт) достаточно, чтобы развивать 90 км/ч. Емкость батареи и запас хода пока держат в секрете. Электробайк получил дисковые тормоза спереди и сзади, а его подвеска имеет нестандартную конструкцию — спереди и сзади установили по одному амортизатору.

Кстати, недавно презентовали инновационный мотоцикл Honda с полным приводом.

Также Фокус рассказывал о недорогом электробайке Peugeot в ретростиле.