Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Авто

Представлено найоригінальніший електроскутер сучасності у стилі IKEA (фото)

Електроскутер Scoox Zero X7
Електробайк Scoox Zero X7 вирізняється нестандартним дизайном

Китайський виробник електробайків Scoox представив нову модель Zero X7. Недорогий електроскутер вирізняється авангардним дизайном.

Новий Scoox Zero X7 надійде в продаж у Китаї на початку 2026 року, а пізніше стартує його експорт. Про це повідомляє сайт Rideapart.

Електробайк Scoox Zero X7
Електроскутер здатен розвинути 56 км/год

Електроскутер Scoox Zero X7 звертає на себе увагу завдяки нестандартній зовнішності. Оригінальний рубаний дизайн витримано у стилістиці меблів із IKEA. До того ж, електробайк пропонують в яскравому жовто-чорному чи зелено-чорному забарвленні.

Важливо
Brabus представив ексклюзивний мотоцикл за ціною нового Lexus (фото, відео)
Brabus представив ексклюзивний мотоцикл за ціною нового Lexus (фото, відео)

Китайський електроскутер Scoox Zero X7 отримав кермо та сидіння велосипедного типу, а також 7-дюймовий кольоровий дисплей. Комплектація включає сигналізацію, ABS та систему контролю зчеплення.

новий Scoox Zero X7

Новий Scoox Zero X7 компактний (усього 1,85 м завдовжки) і легкий, тому невеликого електромотора Bosch потужністю 4 к. с. (3 кВт) достатньо, аби розвивати 90 км/год. Ємність батареї та запас ходу поки що тримають у секреті. Електробайк отримав дискові гальма спереду і ззаду, а його підвіска має нестандартну конструкцію — спереду і ззаду встановили по одному амортизатору.

Відео дня

До речі, нещодавно презентували інноваційний мотоцикл Honda із повним приводом.

Також Фокус розповідав про недорогий електробайк Peugeot у ретростилі.