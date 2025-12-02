Представлено найоригінальніший електроскутер сучасності у стилі IKEA (фото)

Китайський виробник електробайків Scoox представив нову модель Zero X7. Недорогий електроскутер вирізняється авангардним дизайном.

Новий Scoox Zero X7 надійде в продаж у Китаї на початку 2026 року, а пізніше стартує його експорт. Про це повідомляє сайт Rideapart.

Електроскутер здатен розвинути 56 км/год

Електроскутер Scoox Zero X7 звертає на себе увагу завдяки нестандартній зовнішності. Оригінальний рубаний дизайн витримано у стилістиці меблів із IKEA. До того ж, електробайк пропонують в яскравому жовто-чорному чи зелено-чорному забарвленні.

Китайський електроскутер Scoox Zero X7 отримав кермо та сидіння велосипедного типу, а також 7-дюймовий кольоровий дисплей. Комплектація включає сигналізацію, ABS та систему контролю зчеплення.

Новий Scoox Zero X7 компактний (усього 1,85 м завдовжки) і легкий, тому невеликого електромотора Bosch потужністю 4 к. с. (3 кВт) достатньо, аби розвивати 90 км/год. Ємність батареї та запас ходу поки що тримають у секреті. Електробайк отримав дискові гальма спереду і ззаду, а його підвіска має нестандартну конструкцію — спереду і ззаду встановили по одному амортизатору.

