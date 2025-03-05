Двухколесный люкс: презентован самый дорогой Harley-Davidson за $110 000 (фото, видео)
Новый Harley-Davidson CVO Road Glide RR получил 153-сильный двигатель, а также улучшенную подвеску и спортивный выхлоп. В конструкции появились карбоновые детали.
Мотоцикл Harley-Davidson CVO Road Glide получил эксклюзивную версию Race Replica (RR). Всего изготовят только 131 такой байк стоимостью 110 000 долларов и это будет самый дорогой Harley-Davidson в современной линейке. О новинке рассказали на сайте американского производителя мотоциклов.
Новый Harley-Davidson CVO Road Glide RR фактически является серийной версией гоночного мотоцикла, выступающего в американской серии King of Baggers. Его 2,1-литровый двигатель V2 развивает 153 л.с. и 203 Н∙м и является самым мощным в истории бренда. Мотор дополнили спортивным выхлопом Akrapovic.
Мотоцикл Harley-Davidson Road Glide RR оснащен 6-ступенчатой механической КПП, регулируемой подвеской от Öhlins и тормозами Brembo с четырехпоршневыми суппортами. Предусмотрено шесть различных режимов езды.
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Кроме того, байк Harley-Davidson облегчили на 22,5 кг (до 382,5 кг) за счет использования алюминия и карбона. В частности, из углеколонка изготовили обтекатель, крылья, багажники и еще ряд деталей.
Новый Harley-Davidson Road Glide RR несколько понизили и украсили особой графикой. Комплектация включает навигацию, цифровой щиток приборов, ABS и мощную акустическую систему Rockford Fosgate.
Между прочим, Harley-Davidson CVO Road Glide RR — пока не самый дорогой мотоцикл в мире, ведь недавно на рынок вышел эксклюзивный байк за 300 000 евро.
Также Фокус писал о самом дорогом мотоцикле всех времен и народов, который ушел с молотка за 1 320 000 долларов.
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