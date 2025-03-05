Двоколісний люкс: презентовано найдорожчий Harley-Davidson за $110 000 (фото, відео)

Новий Harley-Davidson CVO Road Glide RR отримав 153-сильний двигун, а також покращену підвіску і спортивний вихлоп. У конструкції з'явилися карбонові деталі.

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Мотоцикл Harley-Davidson CVO Road Glide отримав ексклюзивну версію Race Replica (RR). Усього виготовлять лише 131 такий байк вартістю 110 000 доларів і це буде найдорожчий Harley-Davidson у сучасній лінійці. Про новинку розповіли на сайті американського виробника мотоциклів.

Новий Harley-Davidson CVO Road Glide RR фактично є серійною версією гоночного мотоцикла, який виступає в американській серії King of Baggers. Його 2,1-літровий двигун V2 розвиває 153 к. с. і 203 Н∙м та є найпотужнішим в історії бренду. Мотор доповнили спортивним вихлопом Akrapovic.

Байк отримав карбонові деталі Фото: Harley Davidson

Мотоцикл Harley-Davidson Road Glide RR оснащений 6-ступнінчастою механічною КПП, регульованою підвіскою від Öhlins та гальмами Brembo із чотирипоршневими супортами. Передбачено шість різних режимів їзди.

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Крім того, байк Harley-Davidson полегшили на 22,5 кг (до 382,5 кг) за рахунок використання алюмінію та карбону. Зокрема, із вуглеколонка виготовили обтікач, крила, багажники та ще низку деталей.

2,1-літровий мотор розвиває 153 к. с. і 203 Нм Фото: Harley Davidson

Новий Harley-Davidson Road Glide RR дещо понизили та прикрасили особливою графікою. Комплектація включає навігацію, цифровий щиток приладів, ABS і потужну акустичну систему Rockford Fosgate.

Між іншим, Harley-Davidson CVO Road Glide RR — наразі не найдорожчий мотоцикл у світі, адже нещодавно на ринок вийшов ексклюзивний байк за 300 000 євро.

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