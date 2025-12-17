Економваріант: Harley-Davidson випустив недорогий мотоцикл за $3000 (фото)

Представлено новий Harley-Davidson X440T. Одна з найдешевших моделей в історії американської марки економічна і непогано оснащена.

Мотоцикл Harley-Davidson X440T презентували в Індії, адже саме там випускатимуть модель. Її ціна стартує з 279 500 рупій ($3090). Подробиці байка розкрили на сайті Harley-Davidson.

Мотоцикл оснащений 440-кубовим 27-сильним двигуном Фото: Harley Davidson

Новий Harley-Davidson X440T — легкий класичний мотоцикл. Його позиціюють, як молодшого брата Harley-Davidson XR 1200, тому дизайн повторює цю модель. За мірками Harley-Davidson, байк важить небагато – лише 192 кг.

Важливо

Представлено найоригінальніший електроскутер сучасності у стилі IKEA (фото)

Дешевий мотоцикл Harley-Davidson не отримав класичний двигун V-Twin. Натомість він оснащений 440-кубовим одноциліндровим мотором повітряного охолодження розвиває 27 к. с. та 51,5 Н∙м. У парі з ним працює 6-ступінчаста механічна КПП. Середня витрата пального становить 2,8 л на 100 км.

Відео дня

Доступна модель отримала ABS і трекшн-контроль Фото: Harley Davidson

Хоча модель недорога, вона непогано оснащена. У неї дискові гальма спереду і ззаду з ABS, є трекшн-контроль та спеціальний режим для дощу. Підвіска з посиленими подвійними амортизаторами спереду і ззаду налаштована на комфортну їзду і підготовлена до поганих доріг.

Між іншим, цьогоріч дебютував і найдорожчий Harley-Davidson вартістю 110 000 доларів.

Також Фокус розповідав про інноваційний мотоцикл Honda з повним приводом.