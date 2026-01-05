Запас хода — 600 км: в Эстонии выпустили первый электробайк с твердотельной батареей (фото)
Эстонский стартап Verge выпустил новую версию своего электробайка TS Pro. Его впервые в мире оснастили инновационной твердотельной батареей, которая обеспечивает рекордные 600 км запаса хода.
Новый Verge TS Pro и его батарею будут демонстрировать 6-9 января на шоу CES 2026 в Лас-Вегасе. Подробности электрического мотоцикла раскрыли на сайте Verge Motorcycles.
Твердотельная батарея Verge TS Pro — разработка американской компании Donut Lab. Ее емкость составляет 33,3 кВт∙ч, а плотность энергии — 400 Вт∙ч на кг. Запас хода электромотоцикла составляет примерно 600 км.
Инновационная батарея поддерживает быструю зарядку (мощностью 200 кВт) за 10 минут и способна выдержать 100 000 циклов зарядки-разрядки. К тому же, она не боится морозов или перегрева.
Электромотор Verge TS Pro на 138 л. с. остался без изменений. Из них разгон до 100 км/ч занимает 3,5 с, а максимальная скорость электрического мотоцикла ограничена на отметке 200 км/ч.
Внешне электробайк Verge TS Pro с твердотельной батареей ничем не отличается от стандартной модели. Он оснащен тормозами Brembo, а в конструкции его обтекателей использован карбон.
Электрический мотоцикл Verge TS Pro с инновационной батареей от Donut Lab начнут выпускать в первом квартале нынешнего года. Цена электробайка пока не известна, но дешевым он не будет, ведь даже стандартная версия модели стоит 30 000 евро.
Кстати, недавно на рынок вышел и первый электромобиль с твердотельной батареей.
Также Фокус рассказывал о доступном мотоцикле Harley-Davidson за $3000.