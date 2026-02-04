Может появиться в Украине: представлен новый мотоцикл Jawa 350 (фото)

На европейский рынок выходит новая Jawa 350 CL. Мотоцикл сочетает классический дизайн с современной "начинкой".

Мотоцикл Jawa 350 CL нового поколения стоит в Европе от 5777 евро. Подробности байка раскрыли на сайте чешского производителя.

Стандартный байк Jawa 350 CL сохранил классический дизайн

Новая Jawa 350 CL производится в Индии, что позволяет удешевить мотоцикл. Байк предлагают в двух разных модификациях. Стандартный мотоцикл Jawa 350 CL — современная версия классической модели, известной как "Кивачка". У нее ретро-дизайн с большим количеством хрома и стильные приборы под старину.

Версия Jawa 350 CL 42 более спортивная

Альтернатива — новая Jawa 350 CL 42 в спортивном стиле. Она не хромированная, а вместо этого детали окрашены в черный цвет. К тому же, у нее другие крылья, бензобак и сиденья, а выхлопные трубы приподняты.

Jawa 350 CL имеет приборы под старину

Оба мотоцикла Jawa 350 CL оснащены современным четырехтактным 334-кубовым двигателем с жидкостным охлаждением. В стандартной версии он развивает 22,6 л.с. и 28 Н∙м, а в варианте Jawa 350 CL 42 — 29,2 л.с. и 30 Н∙м.

Максимальная скорость Jawa 350 CL составляет 124 и 126 км/ч, соответственно. Кроме того, байк оснастили дисковыми тормозами спереди и сзади и ABS.

Мотоцикл оснастили двигателем с жидкостным охлаждением

Новая Jawa 350 CL имеет шансы появиться в Украине, ведь недавно производитель вернулся на наш рынок и продает несколько моделей.

