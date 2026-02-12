В ЄС продають унікальний 69-річний мотоцикл київського заводу за $50 000 (фото)

В одній із європейських країн виставили на продаж мотоцикл КМЗ М-53 1957 року. Це одна із найцінніших та найбільш раритетних моделей Київського мотозаводу.

За унікальний мотоцикл КМЗ М-53 просять 50 000 доларів. Про це повідомляє Telegram-канал AC Garage News.

Випустили лише кілька КМЗ М-53 Фото: Oleg AC

Експериментальний КМЗ М-53 так і не став серійним, хоча був повністю готовий до виробництва, оскільки в СРСР вирішили не створювати 500-кубові моделі. Таких мотоциклів випустили одиниці.

Мотоцикл пройшов реставрацію Фото: Oleg AC

Конкретно цей байк КМЗ М-53 належить до ІІІ серії й свого часу його експонували на ВДНГ, а після цього він опинився в запасниках музею ВНДІ Мотопрому в місті Серпухов. У 1991 році музей закрився і мотоцикл викупили в приватну європейську колекцію. Він відреставрований до оригінального стану.

Важливо

Елітна "маршрутка": в Україні продається рідкісний автобус ЗІЛ "Юність" за $150 000 (фото)

Мотоцикл КМЗ М-53 фактично є першою повністю самостійною розробкою Київського заводу. Його створили під керівництвом М. Позднякова і він, хоч і не став серійним, та визначив подальший розвиток київських мотоциклів. На ньому впровадили низку новацій — передню вилку, маятникову задню підвіску та широке зручне сидіння.

Відео дня

Для свого часу байк був інноваційним Фото: Oleg AC

КМЗ М-53 оснащений опозитним 500-кубовим двигуном потужністю 28 к. с. Він важить 185 кг і здатен розвинути 125 км/год, а витрата пального складає 4,5 л/100 км.

Раніше Фокус розповідав про новий мотоцикл Jawa 350, який має шанси з'явитися в Україні.

Також ми писали про інноваційний естонський електробайк із твердотілою батареєю.