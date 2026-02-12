В ЕС продают уникальный 69-летний мотоцикл киевского завода за $50 000 (фото)

В одной из европейских стран выставили на продажу мотоцикл КМЗ М-53 1957 года. Это одна из самых ценных и наиболее раритетных моделей Киевского мотозавода.

За уникальный мотоцикл КМЗ М-53 просят 50 000 долларов. Об этом сообщает Telegram-канал AC Garage News.

Выпустили всего несколько КМЗ М-53 Фото: Oleg AC

Экспериментальный КМЗ М-53 так и не стал серийным, хотя был полностью готов к производству, поскольку в СССР решили не создавать 500-кубовые модели. Таких мотоциклов выпустили единицы.

Мотоцикл прошел реставрацию Фото: Oleg AC

Конкретно этот байк КМЗ М-53 относится к ІІІ серии и в свое время экспонировался на ВДНХ, а после этого оказался в запасниках музея ВНИИ Мотопрома в городе Серпухов. В 1991 году музей закрылся и мотоцикл выкупили в частную европейскую коллекцию. Он отреставрирован до оригинального состояния.

Мотоцикл КМЗ М-53 фактически является первой полностью самостоятельной разработкой Киевского завода. Его создали под руководством М. Позднякова и он, хоть и не стал серийным, но определил дальнейшее развитие киевских мотоциклов. На нем внедрили ряд новаций — переднюю вилку, маятниковую заднюю подвеску и широкое удобное сиденье.

Для своего времени байк был инновационным Фото: Oleg AC

КМЗ М-53 оснащен оппозитным 500-кубовым двигателем мощностью 28 л. с. Он весит 185 кг и способен развить 125 км/ч, а расход топлива составляет 4,5 л/100 км.

