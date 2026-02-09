Элитная "маршрутка": в Украине продается редкий автобус ЗИЛ "Юность" за $150 000 (фото)

В Украине выставили на продажу эксклюзивный автобус ЗИЛ-3207 "Юность". У него дорогой салон, 7,0-литровый V8 и автоматическая КПП.

ЗИЛ-3207 "Юность" 1993 года — настоящий раритет, поскольку в Украине зарегистрировано всего два таких автобуса. Об этом сообщает Auto-Consulting.

Семейство ЗИЛ "Юность" — попытка создать компактный (размером с маршрутку) автобус представительского класса для обслуживания правительства, государственных дач и официальных делегаций. Первое поколение модели (ЗИЛ-118) дебютировало в 1963 году и использовало двигатель V8 и автоматическую КПП от лимузина ЗИЛ-111.

Выпущено всего 30 ЗИЛ-3207 Фото: Auto-consulting

ЗИЛ-118 "Юность" собирал награды на международных выставках и в свое время даже Генри Форд II хотел приобрести лицензию на его выпуск, однако советская власть ему отказала. А в СССР автобус не смогли запустить в массовое производство — до 1994 года выпустили примерно сотню экземпляров.

Конкретно этот автобус ЗИЛ-3207 "Юность" относится к финальной серии модели и выпущен тиражом в 30 единиц. От первой модели ЗИЛ-118 он отличается более граненым дизайном.

Автобус оснащен 7,0-литровым V8 и 3-ступенчатым автоматом Фото: Auto-consulting

18-местный автобус ЗИЛ "Юность" оснащен 7,0-литровым V8 мощностью 180 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП. Замедляют его дисковые тормоза. По данным телеграм-канала AC Garage News, цена ЗИЛ-3207 составляет $150 000.

