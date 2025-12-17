В Украине планируют наладить производство немецких автобусов MAN — первые подробности

В Украине планируют развивать локализованное производство моделей MAN. Речь идет, прежде всего, об автобусах.

Соответствующий меморандум о взаимопонимании подписали Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев и член правления MAN Truck & Bus SE Фридрих Бауманн в рамках Восьмого Берлинского экономического форума. Об этом сообщается на сайте Минэкономики.

В частности, в меморандуме предусмотрено развитие производства и поставки колесной техники MAN. Отдельно отмечается локализация производства и сотрудничество в сфере выпуска автобусов и их сервисного обслуживания. Кроме того, планируется привлечение украинских компаний к производственным процессам и расширение их участия в цепочках поставок MAN.

Также в меморандуме говорится о поддержке восстановления и развития сектора автомобильного общественного транспорта и возможность инвестиций в Украину. Воплощать эти инициативы в жизнь будут на основе отдельных соглашений и дорожных карт.

"В партнерстве с MAN украинские предприятия смогут выполнять часть производственных и технологических работ для компании непосредственно в Украине. Развитие локализованного производства позволит дополнительно загружать промышленные мощности именно наших предприятий, оставлять экономическую активность в стране и увеличивать экспорт продукции украинского производства", — подчеркнул Алексей Соболев.

Как известно, MAN Truck & Bus SE — один из крупнейших европейских производителей грузовиков, автобусов и спецтехники, представленный в 120 странах мира. Немецкая компания является частью концерна Volkswagen.

