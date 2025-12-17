В Україні планують налагодити виробництво німецьких автобусів MAN — перші подробиці

В Україні планують розвивати локалізоване виробництво моделей MAN. Мова йде, передусім, про автобуси.

Відповідний меморандум про взаєморозуміння підписали Міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболєв та член правління MAN Truck & Bus SE Фрідріх Бауманн у рамках Восьмого Берлінського економічного форуму. Про це повідомляється на сайті Мінекономіки.

Зокрема, в меморандумі передбачено розвиток виробництва та постачання колісної техніки MAN. Окремо наголошується на локалізації виробництва та співробітництві у сфері випуску автобусів та їх сервісного обслуговування. Крім того, планується залучення українських компаній до виробничих процесів розширення їх участі у ланцюгах постачання MAN.

Відео дня

Важливо

В Україну приїхала потужна електрична вантажівка MAN із запасом ходу 500 км (фото)

Також у меморандумі йдеться про підтримку відбудови і розвитку сектору автомобільного громадського транспорту і можливість інвестицій в Україну. Втілюватимуть ці ініціативи в життя на основі окремих угод та дорожніх карт.

"У партнерстві з MAN українські підприємства зможуть виконувати частину виробничих і технологічних робіт для компанії безпосередньо в Україні. Розвиток локалізованого виробництва дозволить додатково завантажувати промислові потужності саме наших підприємств, залишати економічну активність у країні та збільшувати експорт продукції українського виробництва", — наголосив Олексій Соболєв.

Як відомо, MAN Truck & Bus SE – один із найбільших європейських виробників вантажівок, автобусів та спецтехніки, представлений у 120 країнах світу. Німецька компанія є частиною концерну Volkswagen.

Раніше Фокус повідомляв, що Volkswagen уперше за майже 90 років закриває завод на території Німеччини.

Також ми розповідали, що у виробництво повертають знаменитий суперкар Джеймса Бонда із 70-х.