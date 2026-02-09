Елітна "маршрутка": в Україні продається рідкісний автобус ЗІЛ "Юність" за $150 000 (фото)

В Україні виставили на продаж ексклюзивний автобус ЗІЛ-3207 "Юність". У нього дорогий салон, 7,0-літровий V8 та автоматична КПП.

ЗІЛ-3207 "Юність" 1993 року — справжній раритет, оскільки в Україні зареєстровано лише два таких автобуси. Про це повідомляє Auto-Consulting.

Сімейство ЗІЛ "Юність" — спроба створити компактний (розміром із маршрутку) автобус представницького класу для обслуговування уряду, державних дач та офіційних делегацій. Перше покоління моделі (ЗІЛ-118) дебютувало в 1963 році та використовувало двигун V8 та автоматичну КПП від лімузина ЗІЛ-111.

Випущено лише 30 ЗІЛ-3207 Фото: Auto-consulting

ЗІЛ-118 "Юність" збирав нагороди на міжнародних виставках і свого часу навіть Генрі Форд ІІ хотів придбати ліцензію на його випуск, проте радянська влада йому відмовила. А у СРСР автобус не змогли запустити у масове виробництво — до 1994 року випустили приблизно сотню екземплярів.

Відео дня

Важливо

Їх випустили всього 11: в Україні з'явився унікальний кабріолет Mercedes W124 (відео)

Конкретно цей автобус ЗІЛ-3207 "Юність" належить до фінальної серії моделі і випущений накладом у 30 одиниць. Від першої моделі ЗІЛ-118 він вирізняється більш гранчастим дизайном.

Автобус оснащений 7,0-літровим V8 та 3-ступінчастим автоматом Фото: Auto-consulting

18-місний автобус ЗІЛ "Юність" оснащений 7,0-літровим V8 потужністю 180 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП. Сповільнюють його дискові гальма. За даними телеграм-каналу AC Garage News, ціна ЗІЛ-3207 становить $150 000.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні планують виготовляти автобуси MAN.

Також ми писали, що в Україну привезли флагманську Honda 90-х у новому стані.