Їх випустили всього 11: в Україні з'явився унікальний кабріолет Mercedes W124 (відео)

В Україну привезли оригінальний кабріолет Mercedes W124 у дуже рідкісному виконанні Designo. Авто вирізняється особливим забарвленням та оздобленням.

Цей кабріолет Mercedes-Benz E320 1996 року поповнив одну з українських колекцій. Про автівку розповів у Instagram блогер Roma Urraco.

Mercedes E320 Cabriolet став одним із перших авто, персоналізованих за програмою Designo. Вона дозволяла замовляти ексклюзивні колір кузова та оздоблення. Вважається, що випустили всього 11 таких авто у виконанні Designo і всі вони були кабріолетами.

Виготовлено всього 11 авто у виконанні Designo Фото: Roma Urraco

Кабріолет Mercedes W124, який тоді вже доживав останні роки на конвеєрі, пофарбували в особливий зелений колір Designo Grün 252, а салон оздобили чорною та зеленою шкірою, а також темним деревом. Крім того, звертають на себе увагу антикрило та 17-дюймові диски від AMG.

Салон оздобили чорною і зеленою шкірою, а також деревом Фото: Roma Urraco

Під капотом Mercedes E320 встановлено 3,2-літрову рядну шістку потужністю 220 сил. У парі з нею працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

Під капотом встановлено 3,2-літрову шістку Фото: Roma Urraco

Конкретно цей Mercedes E320 Cabriolet Designo був офіційним прес-каром, тобто демонстрував представникам ЗМІ особливості програми кастомізації та палітру її кольорів. Замовником авто виступив представник концерну Daimler-Benz.

