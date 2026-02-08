Их выпустили всего 11: в Украине появился уникальный кабриолет Mercedes W124 (видео)

В Украину привезли оригинальный кабриолет Mercedes W124 в очень редком исполнении Designo. Авто отличается особой окраской и отделкой.

Этот кабриолет Mercedes-Benz E320 1996 года пополнил одну из украинских коллекций. Об автомобиле рассказал в Instagram блогер Roma Urraco.

Mercedes E320 Cabriolet стал одним из первых авто, персонализированных по программе Designo. Она позволяла заказывать эксклюзивные цвет кузова и отделку. Считается, что выпустили всего 11 таких авто в исполнении Designo и все они были кабриолетами.

Изготовлено всего 11 авто в исполнении Designo Фото: Roma Urraco

Кабриолет Mercedes W124, который тогда уже доживал последние годы на конвейере, покрасили в особый зеленый цвет Designo Grün 252, а салон отделали черной и зеленой кожей, а также темным деревом. Кроме того, обращают на себя внимание антикрыло и 17-дюймовые диски от AMG.

Салон отделали черной и зеленой кожей, а также деревом Фото: Roma Urraco

Под капотом Mercedes E320 установлена 3,2-литровая рядная шестерка мощностью 220 сил. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

Под капотом установлена 3,2-литровая шестерка Фото: Roma Urraco

Конкретно этот Mercedes E320 Cabriolet Designo был официальным пресс-каром, то есть демонстрировал представителям СМИ особенности программы кастомизации и палитру ее цветов. Заказчиком авто выступил представитель концерна Daimler-Benz.

