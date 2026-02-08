Их выпустили всего 11: в Украине появился уникальный кабриолет Mercedes W124 (видео)
В Украину привезли оригинальный кабриолет Mercedes W124 в очень редком исполнении Designo. Авто отличается особой окраской и отделкой.
Этот кабриолет Mercedes-Benz E320 1996 года пополнил одну из украинских коллекций. Об автомобиле рассказал в Instagram блогер Roma Urraco.
Mercedes E320 Cabriolet стал одним из первых авто, персонализированных по программе Designo. Она позволяла заказывать эксклюзивные цвет кузова и отделку. Считается, что выпустили всего 11 таких авто в исполнении Designo и все они были кабриолетами.Важно
Кабриолет Mercedes W124, который тогда уже доживал последние годы на конвейере, покрасили в особый зеленый цвет Designo Grün 252, а салон отделали черной и зеленой кожей, а также темным деревом. Кроме того, обращают на себя внимание антикрыло и 17-дюймовые диски от AMG.
Под капотом Mercedes E320 установлена 3,2-литровая рядная шестерка мощностью 220 сил. В паре с ней работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.
Конкретно этот Mercedes E320 Cabriolet Designo был официальным пресс-каром, то есть демонстрировал представителям СМИ особенности программы кастомизации и палитру ее цветов. Заказчиком авто выступил представитель концерна Daimler-Benz.
Кстати, предшественник этой модели — Mercedes W123 — недавно отметил 50-летний юбилей.
Также Фокус рассказывал, что в Украину привезли флагманскую Honda 90-х в новом состоянии.