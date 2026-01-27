Воплощение надежности: Mercedes W123 празднует 50-летний юбилей (фото)

В эти дни свое 50-летие отмечает знаменитый Mercedes-Benz W123. Фокус расскажет о премиальной модели, которая стала массовой и отличилась своей долговечностью.

Mercedes-Benz W123 — одна из самых надежных моделей второй половины ХХ столетия. Ее выносливость стала легендарной и даже сейчас на дорогах можно встретить эти автомобили. Предшественник современного Mercedes E-Class стал одной из самых удачных моделей в истории немецкой марки.

Mercedes W123 дебютировал в январе 1976 года Фото: Mercedes-Benz

История Mercedes W123

Разработка Mercedes W123 началась в первой половине 70-х. Новое семейство проектировали на замену довольно успешной модели W114/115. Кстати, это первый Mercedes-Benz, к созданию которого (на финальном этапе) присоединился знаменитый дизайнер Бруно Сакко, который формировал стиль марки в 80-х и 90-х. Разработчики старались сделать дизайн сбалансированным и не агрессивным, а интерьер — эргономичным.

Салон старались сделать максимально эргономичным Фото: Mercedes-Benz

Официальная презентация Mercedes-Benz W123 для прессы состоялась 22-28 января 1976 года, а уже с 29 января модель поступила в продажу. Ее сразу восприняли положительно и она начала получать положительные отзывы. В США ее признали лучшим импортным авто 1977 года.

Удлиненный лимузин Mercedes W123 Фото: Mercedes-Benz

Сначала на рынок вышел седан, который предлагали с четырех- и шестицилиндровыми бензиновыми двигателями мощностью 94-129 л. с. и атмосферными четырех- и пятицилиндровыми дизелями на 55-80 л. с. За доплату предлагали автоматическую КПП, центральный замок, кондиционер, электростеклоподъемники, люк, подогрев сидений.

Универсал Mercedes S123 Фото: Mercedes-Benz

Примечательно, что первое время за Mercedes W123 наблюдались настоящие очереди: заводы не справлялись со спросом и покупатели ждали машины по 9-12 месяцев. Нередко эти авто с пробегом перепродавались на 5000 марок дороже, чем новые.

Постепенно линейку Mercedes W123 расширяли. В августе 1976 года появился удлиненный лимузин, который оказался популярным в такси. В следующем году дебютировали купе C123 и первый в истории Mercedes-Benz массовый универсал S123.

Купе Mercedes C123 Фото: Mercedes-Benz

Разнообразная линейка стала одним из козырей Mercedes W123. К тому же, постепенно ее расширяли — добавили бензиновые двигатели мощностью до 185 сил и турбодизели, которые развивали до 125 л. с. Отдельные версии получили 5-ступенчатую механическую КПП вместо 4-ступенчатой.

С 1980 года для Mercedes W123 предлагали ABS, а с 1982 года — подушку безопасности водителя. Усилитель руля стал стандартным, а среди опций появились климат-контроль и круиз-контроль.

Mercedes W123 выиграл марафон Лондон-Сидней 1977 года Фото: Mercedes-Benz

Mercedes W123 изготавливали не только в Германии, но и в ЮАР, Китае и Таиланде. Производство остановили 40 лет назад — в январе 1986 года. Всего собрали 2 696 915 авто — отличный результат для недешевой модели премиум-класса. Примечательно, что 88% (2,37 миллиона) выпущенных Mercedes W123 — седаны.

Эталон надежности

Фактически с момента своего появления Mercedes W123 зарекомендовал себя, как надежное и выносливое авто. Это подтвердилось в сложном ралли-марафоне Лондон-Сидней 1977 года. Mercedes W123 заняли первые два места в гонке протяженностью 28 200 км.

Модель оказалась чрезвычайно долговечной, а также несложной в ремонте и обслуживании. Mercedes W123 с пробегом более 500 тыс. км (как бензиновые, так и дизельные) — обычное дело.

Всего изготовили почти 2,7 миллиона Mercedes W123 Фото: Mercedes-Benz

Многие из этих авто эксплуатировались в такси и проехали миллион километров и более. А самый большой зафиксированный пробег Mercedes W123 — 4,5 миллиона километров, которые преодолел греческий таксист.

Между прочим, недавно обнаружили Mercedes W123 без пробега и в заводской упаковке.

