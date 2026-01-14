Осовремененная легенда: украинцы воссоздали знаменитый суперкар Mercedes 300 SL (видео)

Украинские мастера воссоздали культовый суперкар Mercedes 300 SL 1955 года. Авто в точности повторяет оригинал, однако имеет современную "начинку".

Копия Mercedes 300 SL Gullwing создана мастером Александром из Житомира и его командой. Ранее они уже прославились рядом интересных проектов. О создании авто Александр рассказал на своем Youtube-канале "Джипы-монстры".

Mercedes 300 SL Gullwing скопировали до мельчайших деталей и очень тщательно: зазоры кузова минимальны. Бамперы, молдинги, дверные ручки и фонари являются репродукцией оригинала, то есть это детали, которые в наше время изготавливают для настоящих 300 SL на случай ДТП или реставрации.

Конечно же, есть и фирменные двери типа "крыло чайки". В точности воссоздали воссоздали и красный кожаный салон Mercedes 300 SL Gullwing. Даже фирменный складной руль установили.

А вот техническая "начинка" купе довольно современная, ведь оно создано на агрегатах Mercedes SLK32 AMG. 354-сильный компрессорный V6 разгоняет его до сотни примерно за 4,5 с.

К тому же, копия Mercedes 300 SL Gullwing имеет современные ходовую и тормоза. А еще она оснащена автоматической КПП, кондиционером и круиз-контролем — у оригинала такого оборудования не было.

Напомним, что оригинальное купе Mercedes 300 SL Gullwing часто называют первым в мире суперкаром и сейчас оно стоит не менее миллиона долларов. С 1954 по 1957 год изготовили всего 1400 таких авто. Это не только первый в мире автомобиль с дверью типа "крыло чайки", но и пионер внедрения непосредственного впрыска топлива. Благодаря этой технологии 3,0-литровая шестерка развивала 215 л. с. и позволяла разгоняться до 245 км/ч.

Между прочим, недавно на аукцион за $5 миллионов выставили редкий вариант Mercedes 300 SL, который 23 года пылился в гараже.

Также Фокус рассказывал о знаменитом Mercedes W123 80-х в новом состоянии.