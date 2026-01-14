Осучаснена легенда: українці відтворили знаменитий суперкар Mercedes 300 SL (відео)

Українські майстри відтворили культовий суперкар Mercedes 300 SL 1955 року. Авто в точності повторює оригінал, проте має сучасну "начинку".

Копія Mercedes 300 SL Gullwing створена майстром Олександром із Житомира та його командою. Раніше вони вже прославилися низкою цікавих проєктів. Про створення авто Олександр розповів на своєму Youtube-каналі "Джипи-монстри".

Mercedes 300 SL Gullwing скопіювали до найменших деталей і дуже ретельно: зазори кузова мінімальні. Бампери, молдінги, дверні ручки і ліхтарі є репродукцією оригіналу, тобто це деталі, які в наш час виготовляють для справжніх 300 SL на випадок ДТП чи реставрації.

Фото: скриншот / YouTube

Звісно ж, є і фірмові двері типу "крило чайки". У точності відтворили відтворили і червоний шкіряний салон Mercedes 300 SL Gullwing. Навіть фірмове складне кермо встановили.

Знамените авто відтворили до найменших деталей Фото: скриншот / YouTube

А от технічна "начинка" купе доволі сучасна, адже воно створене на агрегатах Mercedes SLK32 AMG. 354-сильний компресорний V6 розганяє його до сотні приблизно за 4,5 с.

До того ж, копія Mercedes 300 SL Gullwing має сучасні ходову та гальма. А ще вона оснащена автоматичною КПП, кондиціонером та круїз-контролем – в оригінала такого обладнання не було.

В основі авто лежить Mercedes SLK32 AMG Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що оригінальне купе Mercedes 300 SL Gullwing часто називають першим у світі суперкаром і зараз воно коштує щонайменше мільйон доларів. Із 1954 по 1957 рік виготовили лише 1400 таких авто. Це не лише перший у світі автомобіль із дверима типу "крило чайки", а й піонер впровадження безпосереднього впорскування пального. Завдяки цій технології 3,0-літрова шістка розвивала 215 к. с. і дозволяла розганятися до 245 км/год.

Між іншим, нещодавно на аукціон за $5 мільйонів виставили рідкісний варіант Mercedes 300 SL, який 23 роки припадав пилом у гаражі.

Також Фокус розповідав про знаменитий Mercedes W123 80-х у новому стані.