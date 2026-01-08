Зірка 80-х: виявлено культовий Mercedes W123 без пробігу і в заводському пакуванні (фото)
У Німеччині продали седан Mercedes W123 у новому стані. За знамените авто віддали 38 тисяч євро.
Mercedes 300D W123 1984 року взагалі не експлуатувався, а натомість простояв чотири десятиріччя в гаражі. Про автомобіль розповів у Facebook блогер Roma Urraco.Важливо
Купити Mercedes W123 у 1984 році вирішив німецький таксист. Машину він взяв про запас, адже вже працював саме на такому седані. Для моделі це був останній рік і німець побоювався, що його наступник уже не буде настільки надійним.
Утім, новий Mercedes W124 виявився не менш витривалим. Mercedes 300D так і залишився стояти в гаражі до наших днів.
Седан Mercedes W123 ідеально зберігся зовні і всередині. На його одометрі висвічується пробіг усього 82 км, а передні сидіння запаковані в заводські целофанові чохли. Також авто має рідну гуму.
Mercedes 300D оснащений 3,0-літровим п’ятициліндровим дизелем ОМ167 без турбіни потужністю 88 к. с., який відомий своєю витривалістю та здатен подолати мільйон кілометрів. У парі з ним працює 4-ступінчаста механічна КПП.
До речі, нещодавно в США виявили добре збережений універсал Mercedes W123 із потужнішою версією цього дизеля.
Також Фокус розповідав про рідкісний спорткар Porsche 90-х за $2,7 мільйона в новому стані.