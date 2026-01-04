Капсула часу з 80-х: виявлено легендарний Mercedes W123 у новому стані (відео)

У США знайшли ідеально збережений універсал Mercedes-Benz W123. Знамените авто виглядає як нове і багато оснащене.

Універсал Mercedes 300TD W123 1982 року виявили в штаті Теннессі. Про знахідку розповіли у відео Youtube-каналі woodsandbarclay.

Увесь цей час автомобіль перебував у одній родині. Повідомляється, що власник вирішив купити Mercedes W123 1982 року своїй дружині, яка дуже рідко експлуатувала авто і зазвичай використовувала його лише для поїздок в заміський клуб на вихідні. Зберігали універсал в гаражі.

Універсал оснащений 3,0-літровим турбодизелем та автоматом Фото: скриншот / YouTube

Саме тому пробіг Mercedes W123 за 43 роки становить лише 117 717 км. Універсал чудово зберігся – його кузов, салон і силовий агрегат у гарному стані. Є й усі оригінальна документація на автомобіль. Його цілком можна назвати капсулою часу.

Відео дня

Важливо

Потужний дизель і камери замість дзеркал: Mercedes створив розкішну вантажівку (фото)

До того ж, Mercedes 300TD багато укомплектований – його інтер’єр оздоблений шкірою, є опційний третій ряд крісел та навіть набір фірмового багажу від Hartmann.

Шкіряний салон у чудовому стані Фото: скриншот / YouTube

Універсал Mercedes 300TD оснащений знаменитим 3,0-літровим турбодизелем ОМ617 потужністю 125 к. с., який був доволі популярним у Європі, але є рідкістю для американського ринку. У парі з ним працює 4-ступінчаста автоматична КПП.

До речі, нещодавно на аукціон виставили дуже рідкісний Porsche 90-х із пробігом 600 км. Його оцінили в $2,7 мільйона.

Також Фокус розповідав про шестиколісний "Гелендваген" 2014 року без пробігу.