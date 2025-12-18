Капсула часу за $2,7 мільйона: на продаж виставили 32-річний Porsche в новому стані (фото)

У США на аукціоні продаватимуть купе Porsche 911 Turbo 1993 року. За спорткар планують отримати до 2,75 мільйона доларів.

Цей автомобіль — один із найдорожчих Porsche 911 у кузові 964. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby's.

Спорткар проїхав лише 633 км Фото: RM Sotheby's

Висока ціна Porsche 911 Turbo зумовлена двома факторами. По-перше, це капсула часу з пробігом всього 633 км. Спорткар ідеально зберігся і виглядає, як новий.

Важливо

Революційні зміни: новий Porsche Cayenne 2026 став електромобілем (фото, відео)

По-друге, це надзвичайно рідкісна версія Porsche 911 Turbo S Lightweight. Таких купе виготовили всього 86.

Салон оздоблений бордовою шкірою Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo S Lightweight — серійна версія гоночного авто з чемпіонату IMSA. Спорткар оснащений потужнішою 3,3-літровою турбочетвіркою на 381 к. с., а його масу знизили одразу на 180 кг за рахунок того, що прибрали задні сидіння, частину шумоізоляції та кондиціонер.

Відео дня

З 5-ступінчастою механічною КПП Porsche 911 Turbo S Lightweight здатний розігнатися до 100 км/год за 4,6 с, а його максимальна швидкість становить 290 км/год.

Потужність 3,3-літрової турбошістки зросла до 381 к. с. Фото: RM Sotheby's

До того ж, це авто пройшло кастомізацію від Porsche Exclusive Manufaktur, а тому вирізняється особливим синім забарвленням, двоколірними литими дисками та оздобленням салону дорогою бордовою шкірою.

До речі, нещодавно на продаж виставили шестиколісний "Гелендваген" 2014 року в новому стані.

Також Фокус розповідав, що найшвидше авто 90-х пішло з молотка за $25 мільйонів.