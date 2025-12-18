Капсула времени за $2,7 миллиона: на продажу выставили 32-летний Porsche в новом состоянии (фото)

В США на аукционе будут продавать купе Porsche 911 Turbo 1993 года. За спорткар планируют получить до 2,75 миллиона долларов.

Этот автомобиль — один из самых дорогих Porsche 911 в кузове 964. О нем рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Спорткар проехал всего 633 км Фото: RM Sotheby's

Высокая цена Porsche 911 Turbo обусловлена двумя факторами. Во-первых, это капсула времени с пробегом всего 633 км. Спорткар идеально сохранился и выглядит, как новый.

Важно

Революционные перемены: новый Porsche Cayenne 2026 стал электромобилем (фото, видео)

Во-вторых, это чрезвычайно редкая версия Porsche 911 Turbo S Lightweight. Таких купе изготовили всего 86.

Салон отделан бордовой кожей Фото: RM Sotheby's

Porsche 911 Turbo S Lightweight — серийная версия гоночного авто из чемпионата IMSA. Спорткар оснащен более мощной 3,3-литровой турбочетверкой на 381 л. с., а его массу снизили сразу на 180 кг за счет того, что убрали задние сиденья, часть шумоизоляции и кондиционер.

Відео дня

С 5-ступенчатой механической КПП Porsche 911 Turbo S Lightweight способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с, а его максимальная скорость составляет 290 км/ч.

Мощность 3,3-литровой турбошестерни выросла до 381 л.с. Фото: RM Sotheby's

К тому же, это авто прошло кастомизацию от Porsche Exclusive Manufaktur, а потому отличается особым синим окрасом, двухцветными литыми дисками и отделкой салона дорогой бордовой кожей.

Кстати, недавно на продажу выставили шестиколесный "Гелендваген" 2014 года в новом состоянии.

Также Фокус рассказывал, что самое быстрое авто 90-х ушло с молотка за $25 миллионов.