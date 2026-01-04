Капсула времени из 80-х: обнаружен легендарный Mercedes W123 в новом состоянии (видео)

В США нашли идеально сохранившийся универсал Mercedes-Benz W123. Знаменитое авто выглядит как новое и богато оснащено.

Универсал Mercedes 300TD W123 1982 года обнаружили в штате Теннесси. О находке рассказали в видео Youtube-канале woodsandbarclay.

Все это время автомобиль находился в одной семье. Сообщается, что владелец решил купить Mercedes W123 1982 года своей жене, которая очень редко эксплуатировала авто и обычно использовала его только для поездок в загородный клуб на выходные. Хранили универсал в гараже.

Универсал оснащен 3,0-литровым турбодизелем и автоматом Фото: скриншот / YouTube

Именно поэтому пробег Mercedes W123 за 43 года составляет всего 117 717 км. Универсал прекрасно сохранился — его кузов, салон и силовой агрегат в хорошем состоянии. Есть и вся оригинальная документация на автомобиль. Его вполне можно назвать капсулой времени.

К тому же, Mercedes 300TD богато укомплектован — его интерьер отделан кожей, есть опциональный третий ряд кресел и даже набор фирменного багажа от Hartmann.

Кожаный салон в отличном состоянии Фото: скриншот / YouTube

Универсал Mercedes 300TD оснащен знаменитым 3,0-литровым турбодизелем ОМ617 мощностью 125 л.с., который был довольно популярным в Европе, но является редкостью для американского рынка. В паре с ним работает 4-ступенчатая автоматическая КПП.

