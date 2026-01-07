Припадав пилом 23 роки: занедбаний суперкар Mercedes продають за 5 мільйонів євро (фото)
У Парижі виставили на аукціон знаменитий Mercedes 300 SL 1956 року. Стан суперкара залишає бажати кращого, але за нього планують отримати до 5 мільйонів євро.
Суперкар Mercedes 300 SL Gullwing не експлуатувався 23 роки. Цікаву історію автомобіля розповіли на сайті французького аукціонного дому Artcurial.
Купе Mercedes 300 SL Gullwing замовив шестиразовий олімпійський чемпіон зі стрільби, імпортер Coca-Cola в Європу та кавалер Ордена Почесного легіону Клод Фусьє. Він обрав авто у максимальній комплектації.
Цей Mercedes 300 SL – один із лише 29 автомобілів із легким алюмінієвим кузовом. До того ж, у нього потужніший 235-сильний двигун із безпосереднім впорскуванням пального та спортивна підвіска.
А ще Клод Фусьє замовив рідкісний графітовий колір та набір фірмового багажу. По суті, купе Mercedes 300 SL Gullwing – в ексклюзивній специфікації.
Спортсмен продав суперкар Mercedes у 1961 році і наступний власник володів ним до 2014 року. Він мало експлуатував авто, а з 2003 року воно не виїжджало на дороги.Важливо
Нинішній власник купив Mercedes 300 SL Gullwing у 2024 році й виявилося, що він живе у тому ж будинку, в якому у 50-х мешкав Клод Фусьє.
Раритетний суперкар Mercedes 300 SL покритий шаром пилу і потребує реставрації, проте у нього досі рідні фарба та шкіряний салон, а іржі немає. Пробіг авто становить лише 34 255 км.
До речі, недавно на продаж виставили сучасного наступника Mercedes 300 SL у дуже рідкісному електричному виконанні.
Також Фокус розповідав про культовий Mercedes W123 80-х у новому стані.