Їх існує лише 9: на продаж виставили унікальний електричний суперкар Mercedes (фото)
У Німеччині продається купе Mercedes SLS AMG 2013 року в дуже рідкісному виконанні Electric Drive. Перший електричний суперкар марки оснащений 750-сильною установкою.
Суперкар Mercedes SLS AMG Electric Drive — одна з найбільш рідкісних і нестандартних моделей німецької марки в ХХІ сторіччі. Про авто розповіли на сайті Classic Driver Market.
Не всі знають, що в лінійці Mercedes SLS AMG були не лише версії з 6,2-літровим V8, але й електричний варіант. Планувалося виготовити 100 таких суперкарів, проте через високу ціну (416 500 євро) і малий попит зібрали лише 9 серійних авто та 3-4 прототипи.
Електромобіль Mercedes SLS AMG отримав повний привід та чотири мотори, які сумарно розвивають 750 к. с. і 1000 Н∙м. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,9 с, а його максимальну швидкість обмежили на позначці 250 км/год.
400-вольтна літій-іонна батарея ємністю 60 кВт∙год забезпечує запас ходу в 250 км. Для встановлення електричної установки довелося розробити нову передню підвіску. Також з’явилася система рекуперативного гальмування.Важливо
Суперкар Mercedes SLS AMG Electric Drive зберіг знайомий дизайн із довгим капотом та дверима типу "крило чайки", а відрізнити його можна за інакшим оформленням передньої частини.
Конкретно це купе Mercedes SLS AMG Electric Drive придбав норвезький мільярдер, а у 2020 році авто переїхало до Німеччини. Його пробіг становить 14 тис. км.
