Ексклюзив за $10 мільйонів: на аукціон виставили знаковий болід Міхаеля Шумахера (фото)

У Німеччині на аукціоні продаватимуть болід «Формули-1» Benetton B192 1992 року. На цьому авто змагався молодий Міхаель Шумахер.

Авто Міхаеля Шумахера оцінили в 8,5 мільйона євро або 10 мільйонів доларів. Про болід розповіли на сайті аукціону Broad Arrow.

Висока ціна Benetton B192 обумовлена тим, що саме на цьому боліді Міхаель Шумахер здобув свою першу перемогу у "Формулі-1". У 1992 році молодий 23-річний німець виграв складний дощовий Гран-прі Бельгії.

Важливо

Від $10 мільйонів і вище: найдорожчі авто у світі за 2025 рік (фото)

Загалом, на цьому авто Міхаель Шумахер провів 5 гонок і також відзначився другим місцем на Гран-прі Канади.

За кермом Benetton B192 Шумахер виграв свій перший Гран-прі

Після завершення сезону 1992 року Benetton B192 зберегли. У 2000 році команду придбала компанія Renault і болід тривалий час зберігався у колекції французького автовиробника. У 2015 році болід Шумахера відреставрували, а за рік продали в приватну колекцію.

Відео дня

У 2015 році болід пройшов реставрацію

Болід Benetton B192 створений під керівництвом Росса Брауна та Рорі Бірна, які потім перейшли із Шумахером до Ferrari та стали архітекторами успіху італійської команди.

3,5-літровий V8 Ford-Cosworth розвиває 680 к. с.

Карбоновий Benetton B192 важить усього 500 кг. Він оснащений 3,5-літровим V8 Ford-Cosworth потужністю 680 к. с. та є одним із останніх болідів "Формули-1" із механічною КПП.

Раніше Фокус розповідав, що в румунській глибинці виявили рідкісний Bugatti Міхаеля Шумахера.

Також ми писали, що з молотка піде електромобіль 1912 року орієнтовною вартістю $500 000.