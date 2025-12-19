Вінтажний 113-річний електрокар продають за ціною п'яти Tesla Cybertruck (фото)

У США на аукціон виставили раритетний електромобіль Baker Electric 1912 року. Нестандартне авто нагадує карету і має запас ходу 100 км.

За старовинний електрокар планують отримати до 500 000 доларів — як за п’ять нових Tesla Cybertruck. Про унікальне авто розповіли на сайті аукціонного дому RM Sotheby’s.

Авто оцінили в $500 000 Фото: RM Sotheby's

Не всі знають, що в США виготовляли електромобілі за 100 років до появи перших Tesla, причому вони були доволі популярними на початку ХХ сторіччя. Електрокари були простішими в експлуатації, адже бензинові авто на той час не мали стартера і їх потрібно було заводити ручкою. До того ж, попит на них виріс в часи Першої світової через дефіцит бензину в США.

Розкішні електромобілі Baker Electric випускали з 1899 року і свого часу вони навіть були в гаражі президента США Вільяма Тафта.

Замість керма встановили важіль Фото: RM Sotheby's

Конкретно цей Baker Electric Model V Special Extension Coupe має 8-сильний мотор General Electric і, як не дивно, оснащений механічною КПП. Максимальна швидкість становить 37 км/год, а запас ходу сягає 100 км.

Зовні електрокар нагадує дорогу карету. У салоні водій та пасажири сидять один напроти одного, а замість керма встановлено важіль.

електрокар живиться від свинцевих батарей Фото: RM Sotheby's

Це купе Baker Electric створили на замовлення відомого адвоката з Огайо Х’ю Холлброка. Авто неодноразово міняло власників, а у 2012 році пройшло реставрацію із заміною акумуляторів на сучасні.

