Винтажный 113-летний электрокар продают по цене пяти Tesla Cybertruck (фото)

В США на аукцион выставили раритетный электромобиль Baker Electric 1912 года. Нестандартное авто напоминает карету и имеет запас хода 100 км.

За старинный электрокар планируют получить до 500 000 долларов — как за пять новых Tesla Cybertruck. Об уникальном авто рассказали на сайте аукционного дома RM Sotheby's.

Авто оценили в $500 000 Фото: RM Sotheby's

Не все знают, что в США производили электромобили за 100 лет до появления первых Tesla, причем они были довольно популярными в начале ХХ века. Электрокары были проще в эксплуатации, ведь бензиновые авто в то время не имели стартера и их нужно было заводить ручкой. К тому же, спрос на них вырос во времена Первой мировой из-за дефицита бензина в США.

Роскошные электромобили Baker Electric выпускали с 1899 года и в свое время они даже были в гараже президента США Уильяма Тафта.

Вместо руля установили рычаг Фото: RM Sotheby's

Конкретно этот Baker Electric Model V Special Extension Coupe имеет 8-сильный мотор General Electric и, как ни странно, оснащен механической КПП. Максимальная скорость составляет 37 км/ч, а запас хода достигает 100 км.

Внешне электрокар напоминает дорогую карету. В салоне водитель и пассажиры сидят друг напротив друга, а вместо руля установлен рычаг.

электрокар питается от свинцовых батарей Фото: RM Sotheby's

Это купе Baker Electric создали по заказу известного адвоката из Огайо Хью Холлброка. Авто неоднократно меняло владельцев, а в 2012 году прошло реставрацию с заменой аккумуляторов на современные.

