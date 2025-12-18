Skoda отмечает 130-летие: история старейшего автопроизводителя Восточной Европы (фото)

Сегодня, 18 декабря, свое 130-летие празднует Skoda Auto. Один из старейших действующих автопроизводителей в Европе сейчас переживает вторую молодость. Фокус в своем материале более подробно рассказывает, как появилась первая Skoda и с какими вызовами пришлось столкнуться компании.

История Skoda Auto начинается в конце XIX века, причем к появлению компании подтолкнула колониальная политика Австро-Венгрии. Молодой продавец книг Вацлав Клемент из чешского города Млада-Болеслав приобрел немецкий велосипед, однако тот часто ломался.

Вацлав Лаурин и Вацлав Клемент — отцы-основатели Skoda Auto Фото: Skoda

Вацлав Клемент подал жалобу в местное представительство производителя на чешском, однако там потребовали перевести письмо на немецкий — государственный язык Австро-Венгрии. Чех был возмущен подобной "клиенториентированностью" и решил, что сам будет выпускать велосипеды.

Мотоцикл Laurin & Klement Фото: Skoda

Вскоре нашелся и партнер — механик Вацлав Лаурин, который часто покупал книги в магазине своего тезки. 18 декабря 1895 года была зарегистрирована компания Laurin & Klement.

Первенец Laurin & Klement Type A Фото: Skoda

Первый велосипед назвали Slavia. Продукция Laurin & Klement хорошо зарекомендовала себя и быстро стала популярной, поэтому в 1898 году открыли большой завод. А год спустя выпустили и мотоцикл — первый в Восточной Европе, кстати.

Laurin & Klement FCS разогнался до 118,72 км/ч Фото: Skoda

Мототехника Laurin & Klement очень быстро стала популярной среди гонщиков. К примеру, в 1903 году чешские байки одержали 32 победы в 34 соревнованиях, а в 1905 году Вацлав Вондржих стал чемпионом мира.

Грузовик Laurin & Klement Фото: Skoda

А 29 октября 1905 года чешская компания сделала следующий шаг — презентовала первый автомобиль Laurin & Klement Type A. Кабриолет массой всего 465 кг имел 7-сильный мотор и развивал 40 км/ч. За два года собрали 40 машин.

Laurin & Klement S Фото: Skoda

В 1907 году представили роскошный восьмицилиндровый Laurin & Klement FF, а впоследствии в Млада-Болеславе начали выпуск грузовиков, автобусов и сельскохозяйственной техники. Постепенно штат компании вырос до 320 человек, а в 1908 году 90% всех собранных в Австро-Венгрии авто были именно Laurin & Klement. Особенно успешным оказался Laurin & Klement S 1911 года, выпущенный тиражом в 2000 единиц.

Skoda 110 1925 года Фото: Skoda

Чешские автомобили зарекомендовали себя и в гонках. Заводская команда пять раз подряд побеждала в сложном Альпийском ралли, выиграла гонку Вена-Триест и стала второй в марафоне Берлин-Будапешт-Вена-Мюнхен. А Laurin & Klement FCS установил рекорд скорости на знаменитом британском треке Брукландс — 118,72 км/ч.

Президент Чехословакии Томаш Гарриг Массарик и Hispano-Suiza H6 производства Skoda Фото: Skoda

Во время Первой мировой войны Laurin & Klement сконцентрировался на выпуске грузовиков для австро-венгерской армии. Долгожданный мир принес новые вызовы: Австро-Венгрия распалась, а в новообразованной послевоенной Чехословакии мало кто мог позволить автомобиль. Пришлось сокращать объемы производства легковых моделей.

Skoda Popular Фото: Skoda

Ухудшил состояние автопроизводителя масштабный пожар 1924 года. Компания оказалась на грани банкротства, но ее спас концерн Skoda, который тогда специализировался на тяжелой промышленности, транспортном машиностроении и производстве оружия. 100 лет назад, в 1925 году Laurin & Klement стал Skoda Auto.

Skoda Popular Monte Carlo Фото: Skoda

Первым автомобилем Skoda стала модель 110. А еще Skoda Auto начала лицензионную сборку представительских Hispano-Suiza H6. Один такой лимузин с 8,0-литровой 160-сильной шестеркой использовал президент Чехословакии Томаш Гарриг Массарик.

Skoda Superb Фото: Skoda

Под крылом концерна Skoda предприятие в Млада-Болеславе расцвело. Установили конвейерные линии, что позволило существенно увеличить объемы производства. Первой действительно массовой моделью стала Skoda Popular 1934 года — компактное недорогое авто с 22-сильным двигателем и инновационной независимой подвеской всех колес.

Skoda 1101 Фото: Skoda

Конструкция Skoda Popular получилась удачной и надежной, что доказали в сложном автопробеге из из Индии в Чехословакию — четыре авто проехали почти 15 тыс. км. без серьезных неисправностей.

Skoda VOS Фото: Wikipedia

А в 1936 году Skoda Popular стала второй в классе в знаменитом ралли Монте-Карло. Чтобы отметить успех, выпустили специальную версию Popular Monte Carlo с 31-сильным двигателем и обтекаемыми кузовами купе и кабриолет. С этого времени в линейке Skoda периодически появляются версии Monte Carlo.

Skoda 1200 Фото: Skoda

Со временем линейку марки расширили семейные Skoda Rapid и Favorit. Создали и нового флагмана Skoda Superb — обтекаемый пятиметровый седан с 2,5-литровой 55-сильной шестеркой, которая разгоняла его до 110 км/ч. Со временем выпустили Skoda Superb с двигателями объемом 2,9 л (65 л. с.) и 3,1 л (85 л. с.), а в 1939 году появилась версия с 4,0-литровым 96-сильным V8, способная развить 135 км/ч.

Skoda Octavia 1959 года Фото: Skoda

Успешное развитие Skoda Auto прервала оккупация Чехословакии нацистской Германией. Заводы полностью перевели на выпуск военной техники и они были частично разрушены авиацией союзников.

Кабриолет Skoda Felicia Фото: Skoda

Несмотря на это, уже в 1946 году автопроизводство возобновили. Сначала начали собирать Skoda 1101 — доработанный 32-сильный вариант довоенного Popular. Следующим стал Superb, а в 1949 году представили его наследника Skoda VOS с современным дизайном и 120-сильной шестеркой.

Внедорожник Skoda Trekka выпускали в Новой Зеландии Фото: Skoda

На Skoda VOS ездили президент Чехословакии Клемент Готвальд и Мао Цзэдун. Впрочем, изготовили всего 107 этих авто, ведь новое коммунистическое правительство национализировало Skoda и запретило разработку премиальных авто. Ставку сделали на недорогие модели, автобусы и троллейбусы. Кстати, троллейбусы Skoda на протяжении десятилетий эксплуатировались в украинских городах и хорошо себя зарекомендовали.

Троллейбусы Skoda активно эксплуатировались в Украине Фото: Wikipedia

А потом новая власть почему-то решила перенести во Млада-Болеслав производство седанов Tatra 600 Tatraplan. Непутевое решение вызвало протесты как Skoda, так и Tatra.

Впрочем, даже в условиях контроля и плановой экономики конструкторы из Млада-Болеслава создавали прогрессивные авто. В 1952 году презентовали обтекаемую семейную Skoda 1200. Благодаря продуманной аэродинамике 36-сильного мотора хватало, чтобы развить 105 км/ч.

Skoda 1100 OHC Фото: Skoda

Важной моделью стала Skoda 440 1955 года, которая через четыре года была переименована в Octavia. В ее линейке был даже кабриолет с более мощным 50-сильным двигателем, который назвали Felicia. Она принесла Skoda еще одну победу в ралли Монте-Карло, активно продавалась в Европе и даже попала в США. Примечательно, что на основе Skoda Octavia создали внедорожник Trekka, который производился в Новой Зеландии.

Skoda 1000 MB Фото: Skoda

Также стоит отметить уникальный спорткар Skoda 1100 OHC с обтекаемым кузовом из стеклопластика. Скромный 1,1-литровый двигатель дополнили двумя верхними распределительными валами, что увеличило мощность до 92 л. с. Максимальная скорость достигла 190 км/ч.

Skoda 110 R Фото: Skoda

С середины 60-х у Skoda началась эпоха знаменитых заднемоторных моделей. Первенцем стала Skoda 1000 MB с несущим кузовом, независимой подвеской всех колес и алюминиевым 44-сильным двигателем. За 5 лет выпустили 440 тыс. авто, которые продавали не только в странах соцлагеря, но и, например, в Великобритании и ФРГ.

Skoda 130 RS Фото: Skoda

Еще более массовым стал обновленный вариант модели — Skoda 100 1969 года: за восемь лет собрали более миллиона машин. Доступная модель получила 48-сильный мотор и дисковые тормоза, а линейку пополнило купе Skoda 110 R с элегантным профилем и двигателем на 62 л. с. За характерные дизайн и компоновку его назвали восточноевропейским Porsche.

Skoda 1100 GT Фото: Wikipedia

Для гонок подготовили особый 140-сильный вариант купе Skoda 130 RS, способный развить 220 км/ч. 130 RS вновь триумфовала в ралли Монте-Карло, а в 1981 году выиграла европейский кузовной чемпионат.

Skoda Type 742 Фото: Skoda

Пытались создать и серийный спорткар Skoda 1100 GT. Клинообразное купе с выдвижными фарами весило всего 816 кг, поэтому 75-сильного мотора хватало, чтобы развивать 175 км/ч. Skoda 1100 GT была готова к производству, однако разрешение от властей так и не получили.

Skoda Rapid Фото: Skoda

Мало того, коммунистическое правительство в 70-х заблокировало создание инновационного переднеприводного преемника Skoda 100. Вместо этого пришлось создавать новое семейство Skoda Type 742 на существующей заднемоторной платформе.

Skoda Favorit Фото: Skoda

Вместе с седанами Skoda 105 и 120 выпускали и купе Rapid, а производство линейки продолжалось с 1976 по 1990 год. Собрали более 2 миллионов авто и импортировали их даже в Канаду и Австралию, а в Великобритании модель оказалась довольно успешной.

Электрокар Skoda Beta Фото: Skoda

Переднеприводные модели Skoda Favorit и Forman все же появились в 1987 году. Их граненый дизайн разработали в знаменитом итальянском ателье Bertone. Интересно, что на платформе Favorit совместно с Tatra разработали серийный электромобиль Skoda Beta — 54-сильный фургон с запасом хода 120 км. Изготовили примерно 100 электрокаров.

Skoda Felicia 1994 года Фото: Skoda

После Бархатной революции в Чехословакии и возвращения к рыночной экономике было решено приватизировать Skoda. Наибольший интерес к компании проявили Renault и Volkswagen и именно предложение немецкого концерна оказалось более привлекательным.

Skoda Octavia 1996 года Фото: Skoda

28 марта 1991 года Skoda Auto стала частью концерна Volkswagen Group. Новые владельцы быстро начали реорганизацию и разработку новых моделей. Уже в 1994 году представили Skoda Felicia — основательно модернизированный Favorit, который впервые в истории марки получил кондиционер, ABS и подушки безопасности.

Skoda Superb 2001 года Фото: Wikipedia

Спустя два года дебютировала новая Skoda Octavia — ключевая модель марки в современный период. Недорогие лифтбек и универсал на платформе Volkswagen Golf привлекли просторным багажником и широкой палитрой бензиновых и дизельных версий мощностью от 60 до 180 л. с. К нашему времени изготовлено более 7 миллионов Skoda Octavia четырех поколений.

Skoda Fabia Фото: Skoda

За Octavia последовали компактный хэтчбек В-класса Skoda Fabia и возрожденный флагман Superb. Если в 1991 году выпустили 172 тыс. Skoda, то в 2000 — уже 435 тысяч. В ХХІ веке модельный ряд Skoda пополнили минивэн Roomster и первый кроссовер Yeti.

Skoda Yeti Фото: Skoda

Последние 15-20 лет — период наибольшего расцвета Skoda. Линейка марки еще никогда не была такой широкой и разнообразной: создали кроссоверы Skoda Kodiaq, Kamiq и Karoq, миниатюрный Citigo, электромобили Skoda Enyaq и Elroq. Модели Skoda отличаются практичностью и у них даже появился слоган Simply Clever ("Просто умно").

Skoda Kodiaq

В отдельные годы объемы производства Skoda превышали миллион авто. Между прочим, часть этих машин выпускают в Украине, ведь с 2001 года Skoda собирают на предприятии "Еврокар" в Закарпатье.

