Skoda отмечает 130-летие: история старейшего автопроизводителя Восточной Европы (фото)
Сегодня, 18 декабря, свое 130-летие празднует Skoda Auto. Один из старейших действующих автопроизводителей в Европе сейчас переживает вторую молодость. Фокус в своем материале более подробно рассказывает, как появилась первая Skoda и с какими вызовами пришлось столкнуться компании.
История Skoda Auto начинается в конце XIX века, причем к появлению компании подтолкнула колониальная политика Австро-Венгрии. Молодой продавец книг Вацлав Клемент из чешского города Млада-Болеслав приобрел немецкий велосипед, однако тот часто ломался.
Вацлав Клемент подал жалобу в местное представительство производителя на чешском, однако там потребовали перевести письмо на немецкий — государственный язык Австро-Венгрии. Чех был возмущен подобной "клиенториентированностью" и решил, что сам будет выпускать велосипеды.
Вскоре нашелся и партнер — механик Вацлав Лаурин, который часто покупал книги в магазине своего тезки. 18 декабря 1895 года была зарегистрирована компания Laurin & Klement.
Первый велосипед назвали Slavia. Продукция Laurin & Klement хорошо зарекомендовала себя и быстро стала популярной, поэтому в 1898 году открыли большой завод. А год спустя выпустили и мотоцикл — первый в Восточной Европе, кстати.
Мототехника Laurin & Klement очень быстро стала популярной среди гонщиков. К примеру, в 1903 году чешские байки одержали 32 победы в 34 соревнованиях, а в 1905 году Вацлав Вондржих стал чемпионом мира.
А 29 октября 1905 года чешская компания сделала следующий шаг — презентовала первый автомобиль Laurin & Klement Type A. Кабриолет массой всего 465 кг имел 7-сильный мотор и развивал 40 км/ч. За два года собрали 40 машин.
В 1907 году представили роскошный восьмицилиндровый Laurin & Klement FF, а впоследствии в Млада-Болеславе начали выпуск грузовиков, автобусов и сельскохозяйственной техники. Постепенно штат компании вырос до 320 человек, а в 1908 году 90% всех собранных в Австро-Венгрии авто были именно Laurin & Klement. Особенно успешным оказался Laurin & Klement S 1911 года, выпущенный тиражом в 2000 единиц.
Чешские автомобили зарекомендовали себя и в гонках. Заводская команда пять раз подряд побеждала в сложном Альпийском ралли, выиграла гонку Вена-Триест и стала второй в марафоне Берлин-Будапешт-Вена-Мюнхен. А Laurin & Klement FCS установил рекорд скорости на знаменитом британском треке Брукландс — 118,72 км/ч.
Во время Первой мировой войны Laurin & Klement сконцентрировался на выпуске грузовиков для австро-венгерской армии. Долгожданный мир принес новые вызовы: Австро-Венгрия распалась, а в новообразованной послевоенной Чехословакии мало кто мог позволить автомобиль. Пришлось сокращать объемы производства легковых моделей.
Ухудшил состояние автопроизводителя масштабный пожар 1924 года. Компания оказалась на грани банкротства, но ее спас концерн Skoda, который тогда специализировался на тяжелой промышленности, транспортном машиностроении и производстве оружия. 100 лет назад, в 1925 году Laurin & Klement стал Skoda Auto.
Первым автомобилем Skoda стала модель 110. А еще Skoda Auto начала лицензионную сборку представительских Hispano-Suiza H6. Один такой лимузин с 8,0-литровой 160-сильной шестеркой использовал президент Чехословакии Томаш Гарриг Массарик.
Под крылом концерна Skoda предприятие в Млада-Болеславе расцвело. Установили конвейерные линии, что позволило существенно увеличить объемы производства. Первой действительно массовой моделью стала Skoda Popular 1934 года — компактное недорогое авто с 22-сильным двигателем и инновационной независимой подвеской всех колес.
Конструкция Skoda Popular получилась удачной и надежной, что доказали в сложном автопробеге из из Индии в Чехословакию — четыре авто проехали почти 15 тыс. км. без серьезных неисправностей.
А в 1936 году Skoda Popular стала второй в классе в знаменитом ралли Монте-Карло. Чтобы отметить успех, выпустили специальную версию Popular Monte Carlo с 31-сильным двигателем и обтекаемыми кузовами купе и кабриолет. С этого времени в линейке Skoda периодически появляются версии Monte Carlo.
Со временем линейку марки расширили семейные Skoda Rapid и Favorit. Создали и нового флагмана Skoda Superb — обтекаемый пятиметровый седан с 2,5-литровой 55-сильной шестеркой, которая разгоняла его до 110 км/ч. Со временем выпустили Skoda Superb с двигателями объемом 2,9 л (65 л. с.) и 3,1 л (85 л. с.), а в 1939 году появилась версия с 4,0-литровым 96-сильным V8, способная развить 135 км/ч.
Успешное развитие Skoda Auto прервала оккупация Чехословакии нацистской Германией. Заводы полностью перевели на выпуск военной техники и они были частично разрушены авиацией союзников.
Несмотря на это, уже в 1946 году автопроизводство возобновили. Сначала начали собирать Skoda 1101 — доработанный 32-сильный вариант довоенного Popular. Следующим стал Superb, а в 1949 году представили его наследника Skoda VOS с современным дизайном и 120-сильной шестеркой.
На Skoda VOS ездили президент Чехословакии Клемент Готвальд и Мао Цзэдун. Впрочем, изготовили всего 107 этих авто, ведь новое коммунистическое правительство национализировало Skoda и запретило разработку премиальных авто. Ставку сделали на недорогие модели, автобусы и троллейбусы. Кстати, троллейбусы Skoda на протяжении десятилетий эксплуатировались в украинских городах и хорошо себя зарекомендовали.
А потом новая власть почему-то решила перенести во Млада-Болеслав производство седанов Tatra 600 Tatraplan. Непутевое решение вызвало протесты как Skoda, так и Tatra.Важно
Впрочем, даже в условиях контроля и плановой экономики конструкторы из Млада-Болеслава создавали прогрессивные авто. В 1952 году презентовали обтекаемую семейную Skoda 1200. Благодаря продуманной аэродинамике 36-сильного мотора хватало, чтобы развить 105 км/ч.
Важной моделью стала Skoda 440 1955 года, которая через четыре года была переименована в Octavia. В ее линейке был даже кабриолет с более мощным 50-сильным двигателем, который назвали Felicia. Она принесла Skoda еще одну победу в ралли Монте-Карло, активно продавалась в Европе и даже попала в США. Примечательно, что на основе Skoda Octavia создали внедорожник Trekka, который производился в Новой Зеландии.
Также стоит отметить уникальный спорткар Skoda 1100 OHC с обтекаемым кузовом из стеклопластика. Скромный 1,1-литровый двигатель дополнили двумя верхними распределительными валами, что увеличило мощность до 92 л. с. Максимальная скорость достигла 190 км/ч.
С середины 60-х у Skoda началась эпоха знаменитых заднемоторных моделей. Первенцем стала Skoda 1000 MB с несущим кузовом, независимой подвеской всех колес и алюминиевым 44-сильным двигателем. За 5 лет выпустили 440 тыс. авто, которые продавали не только в странах соцлагеря, но и, например, в Великобритании и ФРГ.
Еще более массовым стал обновленный вариант модели — Skoda 100 1969 года: за восемь лет собрали более миллиона машин. Доступная модель получила 48-сильный мотор и дисковые тормоза, а линейку пополнило купе Skoda 110 R с элегантным профилем и двигателем на 62 л. с. За характерные дизайн и компоновку его назвали восточноевропейским Porsche.
Для гонок подготовили особый 140-сильный вариант купе Skoda 130 RS, способный развить 220 км/ч. 130 RS вновь триумфовала в ралли Монте-Карло, а в 1981 году выиграла европейский кузовной чемпионат.
Пытались создать и серийный спорткар Skoda 1100 GT. Клинообразное купе с выдвижными фарами весило всего 816 кг, поэтому 75-сильного мотора хватало, чтобы развивать 175 км/ч. Skoda 1100 GT была готова к производству, однако разрешение от властей так и не получили.
Мало того, коммунистическое правительство в 70-х заблокировало создание инновационного переднеприводного преемника Skoda 100. Вместо этого пришлось создавать новое семейство Skoda Type 742 на существующей заднемоторной платформе.
Вместе с седанами Skoda 105 и 120 выпускали и купе Rapid, а производство линейки продолжалось с 1976 по 1990 год. Собрали более 2 миллионов авто и импортировали их даже в Канаду и Австралию, а в Великобритании модель оказалась довольно успешной.
Переднеприводные модели Skoda Favorit и Forman все же появились в 1987 году. Их граненый дизайн разработали в знаменитом итальянском ателье Bertone. Интересно, что на платформе Favorit совместно с Tatra разработали серийный электромобиль Skoda Beta — 54-сильный фургон с запасом хода 120 км. Изготовили примерно 100 электрокаров.
После Бархатной революции в Чехословакии и возвращения к рыночной экономике было решено приватизировать Skoda. Наибольший интерес к компании проявили Renault и Volkswagen и именно предложение немецкого концерна оказалось более привлекательным.
28 марта 1991 года Skoda Auto стала частью концерна Volkswagen Group. Новые владельцы быстро начали реорганизацию и разработку новых моделей. Уже в 1994 году представили Skoda Felicia — основательно модернизированный Favorit, который впервые в истории марки получил кондиционер, ABS и подушки безопасности.
Спустя два года дебютировала новая Skoda Octavia — ключевая модель марки в современный период. Недорогие лифтбек и универсал на платформе Volkswagen Golf привлекли просторным багажником и широкой палитрой бензиновых и дизельных версий мощностью от 60 до 180 л. с. К нашему времени изготовлено более 7 миллионов Skoda Octavia четырех поколений.
За Octavia последовали компактный хэтчбек В-класса Skoda Fabia и возрожденный флагман Superb. Если в 1991 году выпустили 172 тыс. Skoda, то в 2000 — уже 435 тысяч. В ХХІ веке модельный ряд Skoda пополнили минивэн Roomster и первый кроссовер Yeti.
Последние 15-20 лет — период наибольшего расцвета Skoda. Линейка марки еще никогда не была такой широкой и разнообразной: создали кроссоверы Skoda Kodiaq, Kamiq и Karoq, миниатюрный Citigo, электромобили Skoda Enyaq и Elroq. Модели Skoda отличаются практичностью и у них даже появился слоган Simply Clever ("Просто умно").
В отдельные годы объемы производства Skoda превышали миллион авто. Между прочим, часть этих машин выпускают в Украине, ведь с 2001 года Skoda собирают на предприятии "Еврокар" в Закарпатье.
