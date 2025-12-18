Skoda відзначає 130-річчя: історія найстарішого автовиробника Східної Європи (фото)

Сьогодні, 18 грудня, своє 130-річчя святкує Skoda Auto. Один із найстаріших діючих автовиробників у Європі зараз переживає другу молодість. Фокус у своєму матеріалі більш детально розповідає, як з'явилась перша Skoda та з якими викликами довелося зіткнутись компанії.

Історія Skoda Auto починається наприкінці ХІХ сторіччя, причому до появи компанії підштовхнула колоніальна політика Австро-Угорщини. Молодий продавець книг Вацлав Клемент із чеського міста Млада-Болеслав придбав німецький велосипед, проте той часто ламався.

Вацлав Лаурін і Вацлав Клемент — батьки Skoda Auto Фото: Skoda

Вацлав Клемент подав скаргу до місцевого представництва виробника чеською, проте там поставили вимогу перекласти лист німецькою – державною мовою Австро-Угорщини. Чех був обурений подібною "клієнторієнтованістю" і вирішив, що сам випускатиме велосипеди.

Мотоцикл Laurin & Klement Фото: Skoda

Невдовзі знайшовся і партнер — механік Вацлав Лаурін, який часто купував книжки в крамничці свого тезки. 18 грудня 1895 року була зареєстрована компанія Laurin & Klement.

Первісток Laurin & Klement Type A Фото: Skoda

Перший велосипед назвали Slavia. Продукція Laurin & Klement добре зарекомендувала себе і швидко стала популярною, тому в 1898 році відкрили великий завод. А рік потому випустили й мотоцикл – перший у Східній Європі, до речі.

Laurin & Klement FCS розігнався до 118,72 км/год Фото: Skoda

Мототехніка Laurin & Klement дуже швидко стала популярною серед гонщиків. Приміром, у 1903 році чеські байки здобули 32 перемоги в 34 змаганнях, а в 1905 році Вацлав Вондржих став чемпіоном світу.

Вантажівка Laurin & Klement Фото: Skoda

А 29 жовтня 1905 року чеська компанія зробила наступний крок – презентувала перший автомобіль Laurin & Klement Type A. Кабріолет масою всього 465 кг мав 7-сильний мотор і розвивав 40 км/год. За два роки зібрали 40 машин.

Laurin & Klement S Фото: Skoda

У 1907 році представили розкішний восьмициліндровий Laurin & Klement FF, а згодом у Млада-Болеславі почали випуск вантажівок, автобусів і сільськогосподарської техніки. Поступово штат компанії зріс до 320 осіб, а в 1908 році 90% всіх випущених в Австро-Угорщині авто були саме Laurin & Klement. Особливо успішним виявився Laurin & Klement S 1911 року, випущений накладом у 2000 одиниць.

Skoda 110 1925 року Фото: Skoda

Чеські автомобілі зарекомендували себе і в перегонах. Заводська команда п'ять разів поспіль перемагала в складному Альпійському ралі, виграла гонку Відень-Трієст та стала другою у марафоні Берлін-Будапешт-Відень-Мюнхен. А Laurin & Klement FCS встановив рекорд швидкості на знаменитому британському треку Брукландс – 118,72 км/год.

Президент Чехословаччини Томаш Гарріг Массарік та Hispano-Suiza H6 виробництва Skoda Фото: Skoda

Під час Першої світової війни Laurin & Klement сконцентрувався на випуску вантажівок для австро-угорської армії. Довгоочікуваний мир приніс нові виклики: Австро-Угорщина розпалася, а в новоутвореній повоєнній Чехословаччині мало хто міг дозволити автомобіль. Довелося скорочувати об’єми виробництва легкових моделей.

Skoda Popular Фото: Skoda

Погіршила стан автовиробника масштабна пожежа 1924 року. Компанія опинилася на межі банкрутства, але її врятував концерн Skoda, який тоді спеціалізувався на важкій промисловості, транспортному машинобудуванні та виробництві зброї. 100 років тому, в 1925 році Laurin & Klement став Skoda Auto.

Skoda Popular Monte Carlo Фото: Skoda

Першим автомобілем Skoda стала модель 110. А ще Skoda Auto розпочала ліцензійну збірку представницьких Hispano-Suiza H6. Один такий лімузин із 8,0-літровою 160-сильною шісткою використовував президент Чехословаччини Томаш Гарріг Массарік.

Skoda Superb Фото: Skoda

Під крилом концерну Skoda підприємство у Млада-Болеславі розцвіло. Встановили конвеєрні лінії, що дозволило суттєво збільшити обсяги виробництва. Першою справді масовою моделлю стала Skoda Popular 1934 року – компактне недороге авто з 22-сильним двигуном та інноваційною незалежною підвіскою всіх коліс.

Skoda 1101 Фото: Skoda

Конструкція Skoda Popular вийшла вдалою і надійною, що довели в складному автопробігу з з Індії до Чехословаччини – чотири авто проїхали майже 15 тис. км. без серйозних несправностей.

Skoda VOS Фото: Wikipedia

А в 1936 році Skoda Popular стала другою в класі у знаменитому ралі Монте-Карло. Щоб відзначити успіх, випустили спеціальну версію Popular Monte Carlo з 31-сильним двигуном та обтічними кузовами купе та кабріолет. Із цього часу в лінійці Skoda періодично з’являються версії Monte Carlo.

Skoda 1200 Фото: Skoda

Згодом лінійку марки розширили сімейні Skoda Rapid і Favorit. Створили і нового флагмана Skoda Superb – обтічний п’ятиметровий седан із 2,5-літровою 55-сильною шісткою, яка розганяла його до 110 км/год. Із часом випустили Skoda Superb із двигунами об’ємом 2,9 л (65 л. с.) і 3,1 л (85 л. с.), а в 1939 році з’явилася версія з 4,0-літровим 96-сильним V8, здатна розвинути 135 км/год.

Skoda Octavia 1959 року Фото: Skoda

Успішний розвиток Skoda Auto перервала окупація Чехословаччини нацистською Німеччиною. Заводи повністю перевели на випуск військової техніки і вони були частково зруйновані авіацією союзників.

Кабріолет Skoda Felicia Фото: Skoda

Попри це, вже в 1946 році автовиробництво відновили. Спочатку почали збирати Skoda 1101 – доопрацьований 32-сильний варіант довоєнного Popular. Наступним став Superb, а в 1949 році представили його спадкоємця Skoda VOS із сучасним дизайном та 120-сильною шісткою.

Позашляховик Skoda Trekka випускали в Новій Зеландії Фото: Skoda

На Skoda VOS їздили президент Чехословаччини Клемент Готвальд та Мао Цзедун. Утім, виготовили всього 107 цих авто, адже новий комуністичний уряд націоналізував Skoda і заборонив розробку преміальних авто. Ставку зробили на недорогі моделі, автобуси та тролейбуси. До речі, тролейбуси Skoda упродовж десятиріч експлуатувалися в українських містах і добре себе зарекомендували.

Тролейбуси Skoda активно експлуатувалися в Україні Фото: Wikipedia

А потім нова влада чомусь вирішила перенести у Млада-Болеслав виробництво седанів Tatra 600 Tatraplan. Недолуге рішення викликало протести як Skoda, так і Tatra.

Утім, навіть в умовах контролю та планової економіки конструктори із Млада-Болеслава створювали прогресивні авто. У 1952 році презентували обтічну сімейну Skoda 1200. Завдяки продуманій аеродинаміці 36-сильного мотора вистачало, щоб розвинути 105 км/год.

Skoda 1100 OHC Фото: Skoda

Важливою моделлю стала Skoda 440 1955 року, яка через чотири роки була перейменована в Octavia. У її лінійці був навіть кабріолет із потужнішим 50-сильним двигуном, який назвали Felicia. Вона принесла Skoda ще одну перемогу в ралі Монте-Карло, активно продавалася в Європі та навіть потрапила до США. Примітно, що на основі Skoda Octavia створили позашляховик Trekka, який виробляли в Новій Зеландії.

Skoda 1000 MB Фото: Skoda

Також варто відзначити унікальний спорткар Skoda 1100 OHC з обтічним кузовом зі склопластику. Скромний 1,1-літровий двигун доповнили двома верхніми розподільними валами, що збільшило потужність до 92 к. с. Максимальна швидкість сягнула 190 км/год.

Skoda 110 R Фото: Skoda

Із середини 60-х у Skoda почалася епоха знаменитих задньомоторних моделей. Первістком стала Skoda 1000 MB із несучим кузовом, незалежною підвіскою всіх коліс та алюмінієвим 44-сильним двигуном. За 5 років випустили 440 тис. авто, які продавали не лише в країнах соцтабору, а й, приміром, у Великобританії та ФРН.

Skoda 130 RS Фото: Skoda

Ще масовішим став оновлений варіант моделі – Skoda 100 1969 року: за вісім років зібрали понад мільйон машин. Доступна модель отримала 48-сильний мотор і дискові гальма, а лінійку поповнило купе Skoda 110 R з елегантним профілем та двигуном на 62 к. с. За характерні дизайн та компонування його назвали східноєвропейським Porsche.

Skoda 1100 GT Фото: Wikipedia

Для гонок підготували особливий 140-сильний варіант купе Skoda 130 RS, здатний розвинути 220 км/год. 130 RS знову тріумфувала у ралі Монте-Карло, а 1981 року виграла європейський кузовний чемпіонат.

Skoda Type 742 Фото: Skoda

Намагалися створити і серійний спорткар Skoda 1100 GT. Клиноподібне купе із висувними фарами важило всього 816 кг, тому 75-сильного мотора вистачало, щоб розвивати 175 км/год. Skoda 1100 GT була готова до виробництва, проте дозвіл від влади так і не отримали.

Skoda Rapid Фото: Skoda

Мало того, комуністичний уряд у 70-х заблокував створення інноваційного передньопривідного наступника Skoda 100. Натомість довелося створювати нове сімейство Skoda Type 742 на існуючій задньомоторній платформі.

Skoda Favorit Фото: Skoda

Разом із седанами Skoda 105 і 120 випускали і купе Rapid, а виробництво лінійки тривало з 1976 по 1990 рік. Зібрали понад 2 мільйони авто та імпортували їх навіть до Канади та Австралії, а у Великій Британії модель виявилася доволі успішною.

Електрокар Skoda Beta Фото: Skoda

Передньопривідні моделі Skoda Favorit та Forman все ж з’явилися у 1987 році. Їх гранчастий дизайн розробили у знаменитому італійському ательє Bertone. Цікаво, що на платформі Favorit спільно з Tatra розробили серійний електромобіль Skoda Beta – 54-сильний фургон із запасом ходу 120 км. Виготовили приблизно 100 електрокарів.

Skoda Felicia 1994 року Фото: Skoda

Після Оксамитової революції у Чехословаччині та повернення до ринкової економіки було вирішено приватизувати Skoda. Найбільший інтерес до компанії проявили Renault та Volkswagen і саме пропозиція німецького концерну виявилася привабливішою.

Skoda Octavia 1996 року Фото: Skoda

28 березня 1991 року Skoda Auto стала частиною концерну Volkswagen Group. Нові власники швидко почали реорганізацію та розробку нових моделей. Уже в 1994 році представили Skoda Felicia – ґрунтовно модернізований Favorit, який вперше в історії марки отримав кондиціонер, ABS та подушки безпеки.

Skoda Superb 2001 року Фото: Wikipedia

За два роки дебютувала нова Skoda Octavia – ключова модель марки в сучасний період. Недорогі ліфтбек та універсал на платформі Volkswagen Golf привабили просторим багажником і широкою палітрою бензинових і дизельних версій потужністю від 60 до 180 л. с. До нашого часу виготовлено понад 7 мільйонів Skoda Octavia чотирьох поколінь.

Skoda Fabia Фото: Skoda

За Octavia послідували компактний хетчбек В-класу Skoda Fabia та відроджений флагман Superb. Якщо в 1991 році випустили 172 тис. Skoda, то в 2000 – вже 435 тисяч. У ХХІ сторіччі модельний ряд Skoda поповнили мінівен Roomster та перший кросовер Yeti.

Skoda Yeti Фото: Skoda

Останні 15-20 років – період найбільшого розквіту Skoda. Лінійка марки ще ніколи не була такою широкою і різноманітною: створили кросовери Skoda Kodiaq, Kamiq та Karoq, мініатюрний Citigo, електромобілі Skoda Enyaq та Elroq. Моделі Skoda вирізняються практичністю і в них навіть з'явився слоган Simply Clever ("Просто розумно").

Skoda Kodiaq

В окремі роки об’єми виробництва Skoda перевищували мільйон авто. Між іншим, частину цих машин випускають в Україні, адже з 2001 року Skoda збирають на підприємстві "Єврокар" у Закарпатті.

До речі, у цьому році ювілей відзначив і перший у світі позашляховик.

Також Фокус розповідав про перший у світі автомобільний конвеєр.