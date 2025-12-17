Предтеча Leaf: в интернете показали малоизвестный серийный электромобиль Nissan 90-х (фото)

Nissan Leaf был не первым серийным электрокаром марки. Японский автогигант выпускал "зеленые" модели с 90-х годов, а его первенцем стал Nissan Altra.

Электромобиль Nissan Altra дебютировал в 1998 году — за 12 лет до Leaf. О малоизвестном инновационном авто рассказали на сайте Autoevolution.

К созданию Nissan Altra подтолкнули новые экологические стандарты в США, которые стали особенно строгими в штате Калифорния. Именно тогда General Motors создали свой первый серийный электрокар EV1, а Toyota — электрический кроссовер RAV4.

Запас хода Nissan Altra составил 193 км Фото: Nissan

Свой электромобиль начали разрабатывать и в Nissan. За основу для него взяли универсал Nissan R'Nessa с повышенным клиренсом, который продавался на японском рынке. Выбор пал на эту модель, так как конструкция ее днища позволяла установку аккумуляторной батареи.

Кстати, батарея Nissan Altra оказалась прогрессивной — это первый в мире серийный электрокар с литий-ионными аккумуляторами. Емкость батареи составила 32,4 кВт∙ч, что обеспечивало запас хода в 193 км — больше, чем у самого первого Nissan Leaf 2010 года.

83-сильный электромотор Hitachi позволял развивать 120 км/ч. В салоне Nissan Altra 1998 установили цифровой щиток приборов.

В салоне установили цифровой щиток приборов Фото: Nissan

Всего за 1998 по 2002 год выпустили 200 электрокаров. Все электромобили Nissan Altra сдавали в лизинг и после его завершения авто вернули производителю и большинство из них утилизировали. Лишь несколько машин сохранили для музеев и коллекций.

