Предтеча Leaf: в інтернеті показали маловідомий серійний електромобіль Nissan 90-х (фото)

Nissan Leaf був не першим серійним електрокаром марки. Японський автогігант випускав "зелені" моделі з 90-х років, а його первістком став Nissan Altra.

Електромобіль Nissan Altra дебютував у 1998 році — за 12 років до Leaf. Про маловідоме інноваційне авто розповіли на сайті Autoevolution.

До створення Nissan Altra підштовхнули нові екологічні стандарти в США, які стали особливо суворими в штаті Каліфорнія. Саме тоді General Motors створили свій перший серійний електрокар EV1, а Toyota — електричний кросовер RAV4.

Запас ходу Nissan Altra становив 193 км Фото: Nissan

Свій електромобіль почали розробляти і в Nissan. За основу для нього взяли універсал Nissan R’Nessa з підвищеним кліренсом, який продавали на японському ринку. Вибір пав на цю модель, оскільки конструкція її днища дозволяла встановлення акумуляторної батареї.

До речі, батарея Nissan Altra виявилася прогресивною – це перший у світі серійний електрокар із літій-іонними акумуляторами. Ємність батареї склала 32,4 кВт∙год, що забезпечувало запас ходу в 193 км – більший, аніж у найпершого Nissan Leaf 2010 року.

83-сильний електромотор Hitachi дозволяв розвивати 120 км/год. У салоні Nissan Altra 1998 встановили цифровий щиток приладів.

У салоні встановили цифровий щиток приладів Фото: Nissan

Усього за 1998 по 2002 рік випустили 200 електрокарів. Усі електромобілі Nissan Altra здавали в лізинг і після його завершення авто повернули виробникові й більшість із них утилізували. Лише кілька машин зберегли для музеїв та колекцій.

