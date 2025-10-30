У США виявили покинутий електрокар General Motors 90-х: його продали за $100 000 (фото)

У США знайшли старий електромобіль GM EV1 1997 року. Маловідома модель є одним із перших електрокарів сучасної епохи та відзначилася світовим рекордом.

Купе General Motors (GM) EV1 у не найкращому стані продали на аукціоні 104 000 доларів – як за новий пікап Tesla Cybertruck. Ця модель вважається раритетом, повідомляє сайт Carscoops.

Електромобіль GM EV1 випадково виявили в місті Атланта, де він тривалий час простояв надворі. Він покритий шаром пилу та бруду, на кузові видно пошкодження, а лобове скло розбите. Авто не здатне пересуватися самостійно і його транспортували на евакуаторі.

Стан авто залишає бажати кращого Фото: carscoops.com

Висока ціна GM EV1 обумовлена тим, що до наших днів збереглося лише кілька десятків машин. Усього з 1996 по 1999 рік випустили 1117 електрокарів, проте модель вважалася експериментальною. Її здавали в лізинг і після завершення терміну оренди концерн General Motors повернув собі та утилізував більшість цих авто.

Саме GM EV1 вважається першим серійним електромобілем "нової ери". Річ у тім, що електричні моделі були популярними на початку ХХ сторіччя, але потім інтерес до них пропав майже на 100 років.

Конкретно цей електрокар General Motors EV1 із серійним номером 212 свого часу відзначився тим, що піднявся на висоту 3200 м у горах. Тривалий час це досягнення вважалося рекордом серед електричних моделей.

Випустили всього 1117 електричних GM EV1 Фото: General Motors

Електромобіль GM EV1 1997 року оснащений 138-сильним мотором та 26 12-вольними свинцевими акумуляторами. Він розганявся до 100 км/год за 9 с і розвивав 130 км/год, а його запас ходу сягав 150 км.

