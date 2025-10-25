Виявлено культовий заряджений Ford Mustang 60-х у новому стані: він коштує $450000 (відео)

У США знайшли добре збережений Ford Mustang 1967 року в рідкісному зарядженому виконанні Shelby GT500. Культовий спорткар оснащений великим 7,0-літровим V8 на 355 сил.

Купе Ford Mustang Shelby GT500 зареєстроване в Каліфорнії. Його дуже мало експлуатували, тому його пробіг за 58 років становить усього 27 тис. км. Про раритетне авто розповіли на Youtube-каналі CARFINDER.

Раритетний Ford Mustang непогано зберігся, хоча його не реставрували. Експерти з ретроавто вважають, що ця капсула часу коштує приблизно 450 000 доларів.

Важливо

В Україні помітили ексклюзивний суперкар Ford GT за $800 000: їх існує лише 343 (фото)

Найперший Ford Mustang Shelby GT500 є доволі рідкісним, випустили всього 2048 таких купе і кабріолетів. Зараз за ними полюють колекціонери.

Випустили лише 2048 Shelby GT500 1967 року Фото: скриншот / YouTube

Під капотом Shelby GT500 встановлено 7,0-літровий V8 потужністю 355 к. с. Ідея встановити величезний двигун на Ford Mustang належала гонщику та конструктору Кероллу Шелбі. Спортивний автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 214 км/год.

Відео дня

Спорткар оснащений 7,0-літровим 355-сильним V8 Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Shelby GT500 отримав самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску та покращені гальма. Саме це авто оснащене опційним кондиціонером.

До речі, нещодавно виявили ще більш рідкісну і дорогу капсулу часу Ford Mustang 1969 року за 500 000 доларів.

Також Фокус розповідав про найпотужніше авто 70-х у новому стані.