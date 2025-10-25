Виявлено культовий заряджений Ford Mustang 60-х у новому стані: він коштує $450000 (відео)
У США знайшли добре збережений Ford Mustang 1967 року в рідкісному зарядженому виконанні Shelby GT500. Культовий спорткар оснащений великим 7,0-літровим V8 на 355 сил.
Купе Ford Mustang Shelby GT500 зареєстроване в Каліфорнії. Його дуже мало експлуатували, тому його пробіг за 58 років становить усього 27 тис. км. Про раритетне авто розповіли на Youtube-каналі CARFINDER.
Раритетний Ford Mustang непогано зберігся, хоча його не реставрували. Експерти з ретроавто вважають, що ця капсула часу коштує приблизно 450 000 доларів.Важливо
Найперший Ford Mustang Shelby GT500 є доволі рідкісним, випустили всього 2048 таких купе і кабріолетів. Зараз за ними полюють колекціонери.
Під капотом Shelby GT500 встановлено 7,0-літровий V8 потужністю 355 к. с. Ідея встановити величезний двигун на Ford Mustang належала гонщику та конструктору Кероллу Шелбі. Спортивний автомобіль здатен розігнатися до 100 км/год за 6,5 с і розвинути 214 км/год.
Ford Mustang Shelby GT500 отримав самоблокувальний диференціал, спортивну підвіску та покращені гальма. Саме це авто оснащене опційним кондиціонером.
До речі, нещодавно виявили ще більш рідкісну і дорогу капсулу часу Ford Mustang 1969 року за 500 000 доларів.
Також Фокус розповідав про найпотужніше авто 70-х у новому стані.