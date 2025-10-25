Обнаружен культовый заряженный Ford Mustang 60-х в новом состоянии: он стоит $450000 (видео)

В США нашли хорошо сохранившийся Ford Mustang 1967 года в редком заряженном исполнении Shelby GT500. Культовый спорткар оснащен большим 7,0-литровым V8 на 355 сил.

Купе Ford Mustang Shelby GT500 зарегистрировано в Калифорнии. Его очень мало эксплуатировали, поэтому его пробег за 58 лет составляет всего 27 тыс. км. О раритетном авто рассказали на Youtube-канале CARFINDER.

Раритетный Ford Mustang неплохо сохранился, хотя его не реставрировали. Эксперты по ретроавто считают, что эта капсула времени стоит примерно 450 000 долларов.

Самый первый Ford Mustang Shelby GT500 является довольно редким, выпустили всего 2048 таких купе и кабриолетов. Сейчас за ними охотятся коллекционеры.

Выпустили только 2048 Shelby GT500 1967 года Фото: скриншот / YouTube

Под капотом Shelby GT500 установлен 7,0-литровый V8 мощностью 355 л. с. Идея установить огромный двигатель на Ford Mustang принадлежала гонщику и конструктору Кэроллу Шелби. Спортивный автомобиль способен разогнаться до 100 км/ч за 6,5 с и развить 214 км/ч.

Спорткар оснащен 7,0-литровым 355-сильным V8, оснащенным 7,0-литровым V8 Фото: скриншот / YouTube

Ford Mustang Shelby GT500 получил самоблокирующийся дифференциал, спортивную подвеску и улучшенные тормоза. Именно это авто оснащено опциональным кондиционером.

Кстати, недавно обнаружили еще более редкую и дорогую капсулу времени Ford Mustang 1969 года за 500 000 долларов.

