На ферме нашли самое мощное авто 70-х в новом состоянии: оно стоит $200 000 (видео)

В США нашли хорошо сохранившийся Chevrolet Chevelle 1970 года в заряженном исполнении LS6. Редкое 450-сильное авто простояло более 25 лет без движения

Спортивный Chevrolet Chevelle SS LS6 обнаружили на ферме в штате Висконсин. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Backyard Barn Finds.

Нынешний владелец Chevrolet Chevelle LS6 рассказал историю этого авто. Его приобрели специально для участия в драгрейсинге, поэтому мало эксплуатировали.

С 1999 года раритетное авто стояло на ферме Фото: скриншот / YouTube

После завершения гоночной карьеры спорткар тоже мало ездил, а с 1999 года стоял в гараже. Его пробег составляет всего 40 тыс. км. Chevrolet Chevelle 1970 года неплохо сохранился.

Спорткар мало эксплуатировался и хорошо сохранился Фото: скриншот / YouTube

Chevrolet Chevelle SS LS6 сейчас считается ценной коллекционной моделью — экземпляры с малым пробегом стоят примерно 200 000 долларов. Изготовлено всего 4475 этих авто.

Главная особенность Chevrolet Chevelle LS6 — огромный 7,4-литровый V8 мощностью 450 л. с. В свое время это было самое мощное серийное авто в мире.

Под капотом установлен 7,4-литровый 450-сильный V8 Фото: скриншот / YouTube

С 4-ступенчатой механической КПП Chevrolet Chevelle LS6 способен разогнаться до 100 км/ч за 5,5 с и преодолеть ¼ мили (402 м) с места за 13,5 с. Максимальная скорость превышает 200 км/ч.

