В заброшенном 5-звездочном отеле обнаружили большой элитный автопарк (видео)

В Китае обнаружили целую заброшенную коллекцию дорогих авто. Машины пылятся на территории закрытого 5-звездочного отеля.

Дорогой автопарк обнаружили в заброшенном отеле в городе Макао. Его закрыли в 2016 году из-за выявленных нарушений норм безопасности, а также подозрений у руководства в ряде преступлений. Видео из отеля опубликовали на Youtube-канале Exploring the Unbeaten Path.

Этот 5-звездочный отель с казино принимал состоятельных клиентов и для них собрали целый роскошный автопарк, который так и остался на территории заведения. В частности, на парковке перед входом стоят сразу три удлиненных Rolls-Royce Phantom EWB седьмого поколения и один Mercedes S-Class W220.

Кроме того, обнаружили несколько седанов Audi A8, кроссовер Porsche Cayenne, а также оригинальные удлиненные лимузины на базе Dodge Charger и Hummer H2. А еще на паркинге насчитали более десятка минивэнов Toyota Alphard, которые отель использовал в качестве туристических шаттлов.

Все авто покрыты слоем пыли и грязи, а в некоторых машинах разбиты окна. Кроме того, некоторые из них уже успели "украсить" разнообразными граффити.

