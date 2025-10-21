У покинутому 5-зірковому готелі виявили великий елітний автопарк (відео)

У Китаї виявили цілу покинуту колекцію дорогих авто. Машини припадають пилом на території закритого 5-зіркового готелю.

Дорогий автопарк виявили в покинутому готелі в місті Макао. Його закрили у 2016 році через виявлені порушення норм безпеки, а також підозри в керівництва в низці злочинів. Відео з готелю опублікували на Youtube-каналі Exploring the Unbeaten Path.

Цей 5-зірковий готель із казино приймав заможних клієнтів і для них зібрали цілий розкішний автопарк, який так і залишився на території закладу. Зокрема, на парковці перед входом стоять одразу три подовжених Rolls-Royce Phantom EWB сьомого покоління та один Mercedes S-Class W220.

Крім того, виявили кілька седанів Audi A8, кросовер Porsche Cayenne, а також оригінальні подовжені лімузини на базі Dodge Charger та Hummer H2. А ще на паркінгу нарахували понад десяток мінівенів Toyota Alphard, які готель використовував у якості туристичних шатлів.

Усі авто покриті шаром пилу та бруду, а в деяких машинах розбиті вікна. Крім того, деякі з них вже встигли "прикрасити" різноманітними графіті.

