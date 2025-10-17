Виявлено культовий Ford Escort 90-х з пробігом лише 650 км: його оцінили в $200 000 (фото)
У Великій Британії виявили ідеально збережений Ford Escort 1995 року в спортивному виконанні RS Cosworth. Заряджений хетчбек майже не експлуатувався.
За Ford Escort RS Cosworth планують отримати до 150 000 фунтів стерлінгів ($200 000). Про авто розповіли на сайті аукціону Iconic.
За 30 років Ford Escort RS Cosworth подолав лише 656 км. Це один із останніх випущених заряджених хетчбеків, тому його дуже берегли і дбали про нього. Авто мало кількох власників і жоден із них активно не експлуатував машину.
Ford Escort RS Cosworth – рідкісна заряджена версія масової моделі. Виготовили лише 7145 таких хетчбеків. По суті, це серійна модифікація ралійного Ford Escort і аналог Mitsubbishi Lancer Evo чи Subaru Impreza STI.
Двигун Ford Escort RS розробили спеціалісти компанії Cosworth, яка створює мотори для "Формули-1". 2,0-літрова турбочетвірка розвиває 227 к. с. та 305 Нм.
Повнопривідний заряджений хетчбек розганяється до 100 км/год за 5,7 с і розвиває 232 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску та гальма авто.
Відрізнити Ford Escort RS Cosworth можна за обвісом, 16-дюймовими дисками та гігантським антикрилом. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro.
