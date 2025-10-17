Виявлено культовий Ford Escort 90-х з пробігом лише 650 км: його оцінили в $200 000 (фото)

У Великій Британії виявили ідеально збережений Ford Escort 1995 року в спортивному виконанні RS Cosworth. Заряджений хетчбек майже не експлуатувався.

За Ford Escort RS Cosworth планують отримати до 150 000 фунтів стерлінгів ($200 000). Про авто розповіли на сайті аукціону Iconic.

Авто отримало обвіс і гігантське антикрило Фото: Iconic Auctioneers

За 30 років Ford Escort RS Cosworth подолав лише 656 км. Це один із останніх випущених заряджених хетчбеків, тому його дуже берегли і дбали про нього. Авто мало кількох власників і жоден із них активно не експлуатував машину.

Ford Escort RS Cosworth – рідкісна заряджена версія масової моделі. Виготовили лише 7145 таких хетчбеків. По суті, це серійна модифікація ралійного Ford Escort і аналог Mitsubbishi Lancer Evo чи Subaru Impreza STI.

У салоні встановили спортивні сидіння Фото: Iconic Auctioneers

Двигун Ford Escort RS розробили спеціалісти компанії Cosworth, яка створює мотори для "Формули-1". 2,0-літрова турбочетвірка розвиває 227 к. с. та 305 Нм.

Повнопривідний заряджений хетчбек розганяється до 100 км/год за 5,7 с і розвиває 232 км/год. Крім того, доопрацювали підвіску та гальма авто.

Заряджений хетчбек отримав 227-сильний турбомотор Фото: Iconic Auctioneers

Відрізнити Ford Escort RS Cosworth можна за обвісом, 16-дюймовими дисками та гігантським антикрилом. У салоні встановлені спортивні сидіння Recaro.

